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صفية العمرى تكشف حقيقة اعتزالها الفن

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صفية العمرى تكشف حقيقة اعتزالها الفن صفية العمرى تكشف حقيقة اعتزالها الفن

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تحل الفنانة الكبيرة صفية العمرى، غداً الخميس، ضيفة على برنامج «أسرار النجوم»، عبر إذاعة «نجوم أف.إم»، وقناة «نجوم Tv»، في الساعة الثامنة مساءً، مع المذيعة إنجى على، لتتحدث عن حقيقة الشائعة المتداولة حول اعتزالها الفن.

وتمتلك النجمة الكبيرة تاريخ فني كبير سواء في السينما أو التلفزيون، وتحكى خلال الحلقة عن تلك الأعمال والكواليس التي لا يعرفها الجمهور، وتعاونها مع كبار نجوم الفن سواء في أو الوطن العربى.

ويذاع «أسرار النجوم» عبر إذاعة نجوم إف إم و«نجوم إف إم TV» من الساعة 8 مساء إلى الساعة 10 مساء، الخميس من كل أسبوع.

المصرى اليوم

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