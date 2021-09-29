أهلي 2006 يجرب لاعبيه أمام المقاصة وديًا

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فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد 2006 يلتقي اليوم الأربعاء مع فريق مصر للمقاصة «هويدي الفيوم»، في المباراة الودية التي تجمع بين الفريقين على ملعب الأهلي بمدينة نصر، ضمن استعدادات الأهلي للموسم الجديد.

تأتي المباراة في إطار فترة الإعداد، التي يخوضها فريق أهلي 2006، ويلعب خلالها عددًا من المباريات الودية استعدادًا لمنافسات الموسم الجديد من بطولة الجمهورية، والتي يشارك فيها الفريق للمرة الثانية على التوالي ويحمل لقبها.

ويأمل أهلي 2006 في تقديم مستويات مميزة خلال بطولة الجمهورية، لكي يحافظ على لقبه ويفوز بالبطولة مجددًا.

وخاض أهلي 2006 عدة مباريات ودية سابقة، حيث فاز على فريق عنيبة بنتيجة ٨- صفر، وفاز على الاتصالات بثنائية نظيفة.

ويضم الجهاز الفني لفريق أهلي 2006 كلا من سامر عبدالرحمن مديرًا فنيًا وأحمد عبدالرؤوف مدربًا عامًا، ومحمد فتوح مدربًا لحراس المرمى، وعمار فتحي إداري الفريق، وأحمد جاب الله طبيب الفريق، وفجر الإسلام رفعت مخطط أحمال، وإبراهيم خاطر إخصائي التدليك.

من ناحية أخرى يخوض فريق أهلي 2003 ،مباراة ودية اليوم الاربعاء، مع فريق دكرنس، على ملعب الأهلي بمدينة نصر، في إطار تحضيرات الأهلي للموسم الجديد.

فريق 2003 بالأهلي بقيادة المدير الفني سيد غريب يخوض عدة مباريات ودية في اطار استعدادته القوية للمشاركة في الموسم الجديد ببطولة الجمهورية، حيث تعادل في مباراة سابقة مع النجوم بهدفين لمثلهما، وفاز على المجد بهدفين دون رد، وفاز على النصر السكندري ٥- صفر.

ويستهل أهلي 2003 مشواره في بطولة الجمهورية بمواجهة الشرقية للدخان، على ملعب الأهلي بمدينة نصر، يوم الخميس ٧ أكتوبر المقبل، ويأمل الفريق في تحقيق انطلاقة قوية بالبطولة، لكي ينافس مبكراً على الفوز باللقب.

ويضم الجهاز الفني لفريق أهلي 2003 كل من سيد غريب مديراً فنياً ومحمد ماهر مدرباً مساعداً وتامر دسوقي مدرباً لحراس المرمى ومحمد راشد إداري الفريق ومحمد إمام طبيب الفريق وطه محمد مخطط أحمال وأحمد عبدالخالق أخصائي التدليك.