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الحبس والغرامة عقوبة من يسمح لطفل بقيادة أي مركبة

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الحبس والغرامة عقوبة من يسمح لطفل بقيادة أي مركبة الحبس والغرامة عقوبة من يسمح لطفل بقيادة أي مركبة

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وضع قانون الطفل الصادر عن مجلس النواب، قواعد كاملة لحماية الطفل من أخطار المرور، كما نص على عقاب المخالفين بعقوبات مشددة.

ونصت المادة 50 من القانون على أنه «لايجوز منح الطفل ترخيصا بقيادة أي مركبة آلية، ومع عدم الإخلال بحكم المادة 101 هذا القانون، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تزيد على مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل طفل قاد مركبة آلية بغير ترخیص.

كما نصت المادة 101 على أن «يحكم على الطفل الذي لم يتجاوز سنه خمسة عشرة سنة ميلادية كاملة، إذا ارتكب جريمة بأحد التدابير الاتية: 1- التوبيخ 2- التسليم 3- الالحاق بالتدريب والتأهيل 4- الالزام بواجبات معينة 5- الاختبار القضائي 6- العمل للمنفعة العامة بما لا يضر بصحة الطفل أو نفسيته وتحدد اللائحة التنفيدية لهذا القانون أنواع هذا العمل وضوابطها 7- الايداع في إحدي مؤسسات الرعاية الاجتماعية.

وعدا المصادرة وإغلاق المحال ورد الشيء إلى أصله لا يحكم على هذا الطفل بأي عقوبه أو تدبير منصوص عليه في قانون اخر

المصرى اليوم

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