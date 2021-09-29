«Dogs» على مسرح السلام بالمجان ضمن فعاليات «القومي للمسرح» غدًا

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قال الفنان سامح بسيوني، مدير فرقة مسرح الشباب بالبيت الفني للمسرح، إن العرض المسرحي «Dogs» من إنتاج الفرقة، يعود من جديد على مسرح السلام بشارع القصر العيني أيام الخميس والجمعة، في السادسة مساء، وذلك ضمن عروض المهرجان القومي للمسرح المصري في دورته الرابعة عشر، حيث يقدم العرض بالمجان .

يذكر أن العرض المسرحي «Dogs«بطولة مجموعة من المتميزين من خريجي الدفعة الثانية من ورشة»ابدأ حلمك «، تأليف محمود جمال حديني، ديكور حمدي عطية، ملابس أميرة صابر، تأليف موسيقي محمد حسني، استعراضات ضياء شفيق، ماكياج إسلام عباس، فكرة وإخراج كمال عطية.