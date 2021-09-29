ابحث عن طارق الشناوي.. رئيس «الإسكندرية السينمائي» يكشف سر إلغاء هذه المسابقة

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كشف الناقد والصحفي الأمير اباظة رئيس مهرجان الاسكندرية السينمائي في دورته ٣٧، عن الغاء جائزة استفتاء النقاد السينمائيين والتي تم تكريم الفنان عمرو سعد وماجد الكدواني بها خلال السنوات الماضية، مشيرا إلى أن إلغاء الجائزة بسبب مقال للناقد طارق الشناوي بعنوان «تعالى احضر وخد جائزة».

وقال «اباظة» عن إلغاء جائزة النقاد السينمائيين في تصريح خاص لـ«المصري اليوم»:«جائزة المهرجان باستفتاء النقاد السينمائيين والتي تم تكريم عمرو سعد وماجد الكدواني مؤخرًا بها تم إلغائها، بسبب مقال للناقد طارق الشناوي، موضحا:«كتب في المقال (تعالى أحضر وخد جائزة) لم تعجبني الكلمة بصراحة، وقررت إقامة المسابقة في احتفالية سنوية في القاهرة، والإفيه كان وحش وغير لطيف».

ومن المقرر أن تختتم فعاليات مهرجان الاسكندرية غدا الخميس داخل ساحة مفتوحة باحدي الفنادق الكبرى على شاطىء الاسكندرية وسط حضور عدد كبير من محبي وصناع السينما.

