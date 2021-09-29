«الفارس» معرض فنى تشكيلي لفرسان القوات المسلحة في ذكرى أكتوبر

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ينطلق في الأسبوع المقبل معرض «الفارس» للفنانة التشكيلية الدكتورة وفاء ياديس، بمجموعة لوحات ألوان مائية وأخرى فن جرافيك بأحبار ملونة.

ويأتى المعرض تحية من الفنانة لفرسان القوات المسلحة في رمزية الخيل المحلق في السماء والمنتظر في ثبات وانتظار، والمتمرد المطالب بحقه في الحرية، وكذلك علاقة الخيول والفرسان بين سكون وقفز حواجز.

تقول الدكتورة وفاء ياديس: «لقد اغرمت بالخيل وتعلمت ركوبها في مدرسة نادى الفروسية بالقاهرة، واستغرقت أربعة أعوام في تعامل مباشر مع الخيول والفرسان من مهن مختلفة، بين طبيب ومهندس ورجل أعمال وسيدات مجتمع، لاخرج بمجموعة لوحات تعبر تارة عن انسانية الفارس وتارة عن توحد عقله وقلبه وجسده مع حصانه، ليأخذه إلى قفز الحواجز في حالة من أجمل الحالات الإنسانية، ويأتى المعرض في احتفالات نصر أكتوبر تقديرا لبراعة ووطنية فرسان القوات المسلحة بانسانيتهم وقيادتهم، في أهم قفزة لأصعب حاجز وتخطى خط برليف، لعبور تاريخى يشيد ببراعته العالم».

وتضيف الفنانة التشكيلة أن كل إنسان في حياته هو فارس يتخطى حواجز مختلفة إلى نجاحات متتالية في عمل يومى إلى حياة كريمة، بخيول الصبر والمثابرة والعلم والأخلاق ليكون أيقونة في مجتمعه ومثل يحتذى به.