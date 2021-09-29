«الأقصر» تتزين لاستقبال الموسم السياحي الجديد

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تشهد مدينة الأقصر، خلال الفترة الحالية، تدفقات سياحية من مختلف الأسواق العالمية، من خلال رحلات الطيران المباشر من البلدان المختلفة إلى مطار الأقصر، أو من خلال رحلات اليوم الواحد من الغردقة وباقى مدن البحر الأحمر، لزيارة المقاصد الأثرية والمعابد الفرعونية ومقابر الملوك والأمراء والنبلاء، ونتيجة لزيادة التدفقات السياحية الوافدة لعاصمة السياحة فى العالم تخطو سلطات المدينة خطوات جادة نحو استكمال أعمال التطوير والتجميل التى تشهدها منطقة المطار ومنطقة الكباش الفرعونى من خلال إعادة رفع كفاءة الطرق ودهان واجهات المنازل باللون الموحد، واستكمال العمل بطريق الكباش المقرر افتتاحه فى الأسابيع المقبلة.

«الأقصر» تتزين لاستقبال الموسم السياحى الجديد

احتفلت الأقصر بيوم السياحة العالمى فى معابد الكرنك، بحضور المحافظ، المستشار مصطفى ألهم، ونائب المحافظ وممثلى وزارات السياحة والآثار والشباب والرياضة والتربية والتعليم والثقافة وهيئة التنمية السياحية ومكاتب البرامج الأجنبية والتنمية الأثرية والتنمية السياحية بديوان المحافظة وبعض من أعضاء مجلس النواب ورجال الأعمال وممثلى الفنادق والشركات السياحية، إلى جانب لفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة.

«الأقصر» تتزين لاستقبال الموسم السياحى الجديد

تضمنت الاحتفالية عروضا فنية لفرقة الأقصر للفنون الشعبية وعروضا غنائية وفلكورية لطلاب المدارس مرتدين الزى الفرعونى، وشملت الاحتفالية أيضا عروضًا موسيقية وطابورا من حملة الأعلام، وذلك بالتعاون بين مديرية الشباب والرياضة وفرق الكشافة المدرسية وقصر ثقافة الأقصر، ومديرية التربية والتعليم، والصوت والضوء، وإدارة التنمية السياحية بمحافظة الأقصر، وهيئة تنشيط السياحة، كما أطلقت كافة الفنادق العائمة الصافرات فى ضوء المشاركة بالترحيب بالسياح المتواجدين بمعابد الكرنك.

«الأقصر» تتزين لاستقبال الموسم السياحى الجديد

وأكد ألهم أهمية مشاركة محافظة الأقصر فى الاحتفال بيوم السياحة العالمى، داعياً العالم أجمع لزيارة معالمها التاريخية، موضحاً أنه كان لوباء كورونا تأثير اجتماعى واقتصادى هائل فى تراجع السياحة العام الماضى، وقد تضررت الاقتصاديات المتقدمة والنامية على حد سواء، مؤكدا أن استئناف السياحة سيساعد على عودة الانتعاش والنمو من جديد.

«الأقصر» تتزين لاستقبال الموسم السياحى الجديد

وأضاف نائب المحافظ أن منظمة السياحة العالمية التابعة لهيئة الأمم المتحدة خصصت يوم السياحة العالمى هذا العام من أجل بث الأمل فى القطاع السياحى المنهار إثر تفشى جائحة كورونا، وعنونت المنظمة احتفالها باسم «السياحة من أجل النمو الشامل»، مؤكداً ضرورة الاهتمام باتباع الإجراءات الوقائية والاحترازية والتطعيم باللقاح لضمان السلامة للجميع.

«الأقصر» تتزين لاستقبال الموسم السياحى الجديد

وقال الخبير السياحى، محمد عثمان، رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية بالأقصر، إن جميع العاملين بالقطاع السياحى يعملون على عودة التدفقات السياحية كما كانت عليه قبل جائحة كورونا فى 2019، موضحاً أن هناك العديد من الفعاليات التى سيتم تنظيمها ويكون لها مردود كبير فى دعم السياحة الثقافية بالأقصر، ومن هذه الفعاليات استضافة 60 صحفيا ألمانيا فى 26 أكتوبر المقبل لعمل لقاء بهم للحديث عن الأقصر ومقاصدها الأثرية وما تضمه من مشروعات أثرية متنوعة.

«الأقصر» تتزين لاستقبال الموسم السياحى الجديد

بجانب استضافة 15 فنانا عالميا من دول إسبانيا وإيطاليا وألمانيا وفرنسا، فى مبادرة جسر الحضارة والإقامة فى الأقصر لإنتاج أعمال فنية متنوعة عن الحضارة المصرية القديمة وعرضها فى معارض خاصة فى بلدانهم للترويج والدعاية للأقصر، مؤكدا أن هناك تفاؤلا بالموسم السياحى الجديد.