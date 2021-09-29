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رئيس جامعة طنطا والأنبا بولا يكشفان تفاصيل مشروع عالمي يخدم كل المصريين

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رئيس جامعة طنطا والأنبا بولا يكشفان تفاصيل مشروع عالمي يخدم كل المصريين رئيس جامعة طنطا والأنبا بولا يكشفان تفاصيل مشروع عالمي يخدم كل المصريين

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أشاد الدكتور محمود زكى رئيس جامعة طنطا بكلمة نيافة الأنبا بولا مطران طنطا وتوابعها عن جامعة طنطا والتى تم عرضها في خلال اجتماع مجلس الجامعة، حيث أكد نيافة الأنبا بولا وجود تعاون مع جامعة طنطا لا مثيل له في أول مشروع عالمى على أرض وهو مشروع الفلك الذي تقدمه الكنيسة لكل أبناء الوطن بدون تمييز وأشاد بدعم الجامعة الكبير للمشروع من خلال لجنه تضم كبار علماء الجامعة في مختلف التخصصات كما اشاد بالدور الوطنى لجامعة طنطا وجهودها المخلصة في مجال خدمة المجتمع، ونبذ أي نوع من أنواع الفتن التي تستهدف تقسيم وحدة وتماسك الشعب المصرى.

تقدم رئيس الجامعة خلال الاجتماع بالشكر والتقدير للانبا بولا وأعرب عن تقديره البالغ للكنيسة ..كما رحب بالتعاون العلمى بين الجامعة ومطرانية طنطا في مشروع الفلك باعتباره مشروعا عالميا يخدم كل أبناء مصر.

أضاف أن الجامعة تعد واحدة من مؤسسات الدولة المصرية الوطنية التي تحترم القانون وتقدم جميع خدماتها لجميع المواطنين دون تفرقة.

جاء ذلك خلال ترأسه الاجتماع الشهرى لمجلس الجامعة، بحضور الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، ونواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات، وأحمد المسلمانى عضو مجلس الجامعة، والدكتور فؤاد هراس رئيس جامعة طنطا الأسبق، والمحاسب أحمد رشاد أمين عام الجامعة.

المصرى اليوم

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