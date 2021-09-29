برمائية.. مواصفات جديدة للسيارة «ليموزين تندر 33» بعد غياب 10 سنوات

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

كلما زادت غرابة تصاميم وإمكانيات السيارات كان جذبها للأنظار يفوق غرابتها كثيرًا، تلك المهمة التي تسعى بعض الشركات للوصول إليها بهدف إثبات انفرادهم وجدارتهم في تحقيق إنجازات جديدة في سوق السيارات، من هنا كشفت شركة صناعة السيارات الأمريكية «Nouvoyage»، مواصفات أحدث سياراتها البرمائية، التي لم تكن وليدة الأشهر الحالية أو الماضية، بل امتد زمن صناعتها إلى حوالي 10 سنوات.

وتحمل السيارة الجديدة اسم «Limousine Tender 33»، والتي بإمكانها السير على الطرقات ثم التحوّل إلى «مركب» للإبحار بإنسيابية، وذلك لتقدم لمستقليها مزيد من الاستمتاع والتجوّل على نطاق أكثر اتساعًا وفي بيئات متنوعة، وهذه النماذج من السيارات التي تجمع بين عنصري «الحداثة والغرابة» معًا هي المُفضلة لدي الأثرياء حيث يفضلون التميّز بامتلاك سيارة فاخرة يبدو كأنها صنعت من أجلهم فقط، وفقًا للموقع المتخصص في السيارات «autoevolution».

وبإمكان تلك السيارة «ليموزين تندر33» الوصول إلى سرعة تصل إلى 30 عقدة في البحر و136.7 كيلومترا في الساعة فوق الأرض، وتستوعب السيارة التي يبلغ طولها 10 أمتار ووزنها 6.123 كيلوجراما، 12 راكبًا واثنين من أفراد الطاقم لقيادتها. وتم تزويد السيارة بمقاعد فاخرة جدا ونظام تكييف متطور للهواء ودورة مياه مشابهة لتلك التي تتواجد في الطائرات.

كما أنه تم تصميمها بهيكل مسطح ينزلق فوق الماء بسرعات أعلى، وتمتلك سقف متحرك في حالة الرغبة في الفتح أو الغلق في الظروف المناخية المتقلبة، والليموزين «البرمائية» قادرة على توفير سرعة متزايدة بشكل كبير، ومدى أكبر على الأرض والمياه، والقدرة على المناورة المثلى وكفاءة أفضل في استهلاك الوقود. وكل شيء في الداخل على أحدث طراز، ما جعلها تقريبًا قاربًا برمائيًا وسيارة ليموزين وعربة سكن متنقلة في واحد.

وتقدر تكلفة السيارة البرمائية حوالي 2 مليون دولار، لكن لا يزال من غير الواضح موعد البدء بإنشاء هذه السيارة وطرحها في السوق بكثافة، يذكر أنه تم الكشف عن النسخة التجريبية الأولى من هذا النوع من السيارات في 2013، تم تقديم «ليموزين تندر 33» كأول مركبة برمائية فاخرة في العالم قادرة على نقل الضيوف إلى كل من الوجهات المائية والبرية في أفضل الظروف.

وبعد طرح عدة نماذج للشركة بالأسواق العالمية اكتشف الرئيس التنفيذي للشركة، مارتن بودلي، أن النماذج البرمائية السابقة كانت ذات أداء محدود ولم تكن موثوقة بشكل جيد، لذا قرر فيما بعد أن تكون النماذج المستقبلية بسيطة في أدائها مع رفع كفائتها لتوفر مزيد من الراحة لسائقها للسير لمسافات طويلة دون وجود أي عوائق ومعاناة تقف في طريقه.