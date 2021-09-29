من يكسر احتكار الأهلي والهلال.. في دوري ممتاز الطائرة

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ولأول مرة بمشاركة 3 لاعبين محترفين

يترقّب عشّاق الكرة الطائرة السعودية موسمًا مشتعلًا للدوري الممتاز، خاصة بعد أن أقرّ الاتحاد مشاركة 3 لاعبين محترفين مع كل نادٍ لأول مرة في تاريخ اللعبة وبداية حقبة جديدة لها تحت قيادة الدكتور خالد الزغيبي رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للكرة الطائرة.

وعقب 31 عامًا من تبادل فريقَي الأهلي والهلال السيطرة على لقب الدوري الممتاز للكرة الطائرة، فإن المهتمين باللعبة وعشاقها ينتظرون أن تتوسّع دائرة المنافسة بدءًا من الموسم الحالي؛ رغبةً منهم في مشاهدة أبطال جدد للعبة، ينضمّون إلى القائمة التي تضم 4 فرق فقط؛ حيث يتصدّر الأهلي قائمة الفرق الحائزة على اللقب بواقع "23" لقبًا، يأتي بعده الهلال بواقع "18" لقبًا، فيما اكتفى الاتحاد بتحقيق لقب، ونجح المحيط في إحراز لقب وحيد كان الأخير لغير الأهلي والهلال في العام "1990م".

يذكر أن البداية الحقيقية لمنافسات الكرة الطائرة للأندية بنظام الدوري كانت في الموسم الرياضي "1978 – 1979"م، بعدما كانت تلعب بنظام المناطق منذ الموسم الرياضي "1967 – 1968م".