بمشاركة 105 رياضيين.. انطلاق بطولة التايكوندو بجامعة المؤسس غدًا

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بعد توقف النشاط الرياضي الجامعي بسبب جائحة كورونا

تنطلق، غدًا الخميس، منافسات أولى بطولات الاتحاد الرياضي للجامعات السعودية في التايكوندو، للموسم الرياضي الـ 12 للاتحاد.

يأتي ذلك، بعد توقف النشاط الرياضي الجامعي بسبب جائحة كورونا، برعاية وزير التعليم، رئيس مجلس إدارة الاتحاد الرياضي للجامعات السعودية، الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ.

وتستضيف البطولة، جامعة الملك عبدالعزيز، بالقرية الرياضية بالجامعة، من الفترة 23 ـ 25/ 2/ 1443هـ الموافق 30/ 9 ـ 2/ 10/ 2021م.

ويتضمن حفل افتتاح البطولة، الذي ينطلق الساعة 11:00 صباحًا على عدد من الكلمات وعرض وثائقي عن الاتحاد، وعرض مرئي عن البطولة، يليه استعراض وفود الجامعات المشاركة، واستعراض حي لألعاب ومهارات التايكوندو ولوحة فنية بعنوان "وطن الحياة" يقدمها نادي الجوالة بمشاركة نادي التراث من عمادة شؤون الطلاب بجامعة الملك عبدالعزيز.

وعقب الحفل، تنطلق منافسات البطولة التي تستمر على مدى ثلاثة أيام بمشاركة ١٠٥ لاعبين يمثلون ١٧ جامعة هي الجامعة الإسلامية، جامعة تبوك، جامعة أم القرى، جامعة الملك عبدالعزيز، جامعة الملك سعود، جامعة الطائف، جامعة الباحة، جامعة الأمير محمد بن فهد، جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، كلية ابن سينا الأهلية، جامعة القصيم، جامعة الملك فيصل، جامعة الملك خالد، جامعة طيبة، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، جامعة جدة، جامعة اليمامة.

وتشمل مسابقات اليوم الأول (الخميس) المنافسة في 4 أوزان هي (54 – 58 – 63 – 68) كجم، فيما ستكون في اليوم الثاني (الجمعة) في أوزان: (74 – 80 – 87 – 87 +) كجم، وتختتم السبت المقبل البطولة بإقامة نهائيات جميع الأوزان وتتويج الفائزين.

وثمن رئيس الجامعة، الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي، إقامة هذه التظاهرة الرياضية التي تجمع أبنائنا الطلاب من الجامعات السعودية والتي تحظى برعاية وزير التعليم، الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، ودعمه ومتابعته لمختلف الأنشطة الرياضية الجامعية التي تساهم في رفع مستوى التنافس الرياضي بين طلاب جامعاتنا السعودية واكتشاف المواهب، بما يكفل الارتقاء بمستوى الرياضة الجامعية وإعداد الطالب الجامعي بدنياً وعقلياً ومهارياً ليكون مؤهلاً وقادراً على أداء الواجبات ومتطلبات العمل لتحقيق التنمية المستقبلية وتلبية احتياجات المجتمع.

ورحب رئيس الجامعة، بالوفود المشاركة في البطولة من طلاب وإداريين وفنيين، متمنياً التوفيق لهم في منافسات بطولة التايكوندو بجامعة الملك عبدالعزيز.

من جانبه رحبّ رئيس اتحاد الجامعات، الدكتور خالد المزيني، بوزير التعليم، مثمناً رعايته لانطلاق الموسم الرياضي الـ12.

وعد الرعاية امتداداً لدعمه الدائم ومتابعته الدؤوبة لبرامج ونشاطات اتحاد الجامعات والذي يعد رافداً قوياً للرياضة السعودية.

ونوّه "المزيني" بالتعاون الكبير الذي يجده الاتحاد من رؤساء الجامعات السعودية والمسؤولين عن الأنشطة الرياضية في الجامعات، مبيناً أنه تمت تهيئة جميع الأمور التنظيمية المتعلقة بالمسابقات وتوفير البيئة المناسبة للطلاب وكذلك الطالبات لممارسة الرياضة الجامعية النسائية بكل فعالياتها.