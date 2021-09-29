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المرسي وعبدالغفار يشهدان حفل تخرج دفعة جديدة من كلية الإدارة بالأكاديمية العربية

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المرسي وعبدالغفار يشهدان حفل تخرج دفعة جديدة من كلية الإدارة بالأكاديمية العربية المرسي وعبدالغفار يشهدان حفل تخرج دفعة جديدة من كلية الإدارة بالأكاديمية العربية

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‏شهد الحفل حضور اللواء المهندس/ محمد احمد المرسي وزير الدولة للانتاج الحربي ومعالي اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة والدكتور /اسماعيل عبدالغفار رئيس الاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.

وينتمي الخريجين إلى جنسيات ٦ دول هي ‏سوريا، العراق، السودان، فلسطين، ليبيا ومصر.

وقال ‏اللواء /خالد عبدالعال محافظة القاهرة ‏أود أن أعرب ‏عن تقديري للدعوة الكريمة ‏للحضور والمشاركة في هذا الحفل ‏وأشكركم على اتاحة الفرصة لي بالتواجد وسط ‏هذه النخبة من الأساتذة وأعضاء هيئة التدريس ‏والشخصيات العامة وأبنائنا الخريجين، ‏إذ تمثل الأكاديمية ‏صرحا تعليميا متميزا اكن له ‏بل تكن له جميع أجهزة ومؤسسات الدولة ‏كل الاحترام والتقدير«.

واضاف«: ‏اسمحوا لي أن اتقدم بالتهنئة للدكتور اسماعيل عبدالغفار ‏الذي حرص منذ توليه رئاسة الأكاديمية ‏على بذل اقصى جهد ‏ليس بالنهوض بالعملية التعليمية فحسب ‏ولكن بزيادة دورها المجتمعي والتنموي ‏لتنافس الجامعات العريقة على مستوى العالم اجمع.» وفي ختام كلمته تقدم بخالص التهنئة للخريجين متمنيا لهم ‏دوام النجاح والتوفيق في حياتهم.

وقال الدكتور عبدالغفار اصبح هؤلاء الطلاب شباب الخير ونتمنى ان يكونوا عونا لوطنهم وان اليوم هو يوم الحصاد وجني الثمار.«ووجه كلمته لطلاب قائلا:» ‏لقد نجحتم بل وانجزتم بسبب تحديكم للظروف الصعبة التي مررتم بها واستطعتم تجاوزها وذلك بمساعدة كوكبة متميزة من اعضاء هيئة التدريس واسرة الاكاديمية الذين لا يدخروا أي جهد من اجلكم ومن اجل نجاحكم.«و أكد ان الاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري ليست بجامعة تقليدية ولكنها من افضل الجامعات في المنطقة والجميع يشهد لها بالتميز والصدارة، وهي ‏تستعد للاحتفال بمرور ٥٠ سنة على تأسيسها تحكي رحلة نجاح لا تتوقف. كما اكد على دعم الاكاديمية للطلاب ليجدوا فرصة عمل وتوفير دعم من مركز ريادة الاعمال لدعم الطلاب لي مشروعاتهم الخاصة.

المصرى اليوم

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