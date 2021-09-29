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علماء يرجحون وصول عمر «واحد من الناس» إلى 130 عاما القرن الحالي

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علماء يرجحون وصول عمر «واحد من الناس» إلى 130 عاما القرن الحالي علماء يرجحون وصول عمر «واحد من الناس» إلى 130 عاما القرن الحالي

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انهمك العلماء بالتكهن بالأحد الأقصى من الحياة التي يعيشها الإنسان في المستقبل، مرجحين أن يصل أحد الأشخاص إلى سن 130 عاما في القرن الحالي رغم أن الفرصة ضعيفة للغاية وتصل إلى واحد في المليون على وجه التقريب.

بينما كانت الفرنسية جان كلامو، التي توفيت عن عمر 122عاما و164 يوما في عام 1997 هي الأطول عمرا في التاريخ حتى الآن.

وظلت الحياة الطويلة التي لا نظير لها والتي عاشتها جان كلامو موضوع لدراسات عديدة، قبل وبعد وفاتها، حيث كانت تتمتع بصحة جيدة في معظم سنوات حياتها حتى أنها كانت تزاول المبارزة بالسيف حتى وصلت الخامسة والثمانين.

وقالت إنها قابلت الفنان الشهير فينسنت فان جوخ، والذي باعت له بعض أقمشة الرسم بمتجر أبيها عندما كانت مراهقة صغيرة، قائلة إنه كان «قبيحا للغاية» وكان مزاجه رديئا ورائحة الخمر تفوح منه.

و قام الباحثون بتحليل مدى الأعمار الخاصة لمن يزيد على 3800 مسن ممن تزيد أعمارهم على القرن في إيطاليا، حيث توصلوا إلى أنهم تجاوزا الـ105 أعوام، في حين أن ما يزيد على 9800 شخص حققوا المعدل ذاته من الأعمار الطويلة في فرنسا، وفقا لتقرير نشرته صحيفة دايلي ميل البريطانية اليوم، نقلا عن مجلة «أوبين ساينس» التابعة للجمعية الملكية.

وتوصلوا في الدراسة التي أجروها في هذا الشأن لتحديد ما إذا كان هناك حد أعلى لفترة الإنسان التي يحياها البشر، إلى أن فرص تجاوز الـ 110 أعوام تصل 50%، بالنظر إلى الجينات الفقيرة واعتلال الصحة.

وأكد عالم الإحصاء الدكتور ليو بلزيل، الذي قاد الدراسة في كلية التجارة والأعمال HEC بمونتريال، كندا أن هناك مزيدا من الأشخاص ممن يعيشون قرنا أو 110 أعوام.

ورغم أن متوسط الأعمار يميل إلى الزيادة على مر الأعوام، رغم تفشي كوفيد-19، وتحسن الرعاية الصحية ونمط المعيشة، إلا أن الباحثين أشاروا إلى أن شخصا ما قد يصل إلى عامه الثلاثين بعد المائة في هذا القرن.

المصرى اليوم

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