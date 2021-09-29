بموسيقى «اللي بالي بالك» ..وحيد ممدوح يبهج جمهور الأوبرا في حفل كامل العدد (صور)

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لمدة تزيد عن الساعة بقليل أمتع عازف الجيتار وحيد ممدوح جمهوره من الحضور بالمسرح الصغير بدار الأوبرا بعد غياب 3 سنوات منذ أن قدم آخر حفلاته بمسرح المانسترلي عام 2018، ورفع الحفل شعار كامل العدد في شباك التذاكر، وقدم في الحفل باقة من المقطوعات الموسيقية التي قام بإعادة توزيعها لأشهر الملحنين والمطربين في الوطن العربي من خلال مختارات من الأغاني القديمة والحديثة، والتي أبدي الجهور إعجابه بها بل وطالبه بإعادة تقديم بعض المقطوعات التي سبق وقدمها في حفلات أخرى من قبل.

وبدأ الحفل بتقديم موسيقي فيلم «اللمبي – اللي بالي بالك» والذي أكد في بداية الحفل إنها من أكثر المقطوعات الموسيقية صعوبة قدمها في هذا الحفل، وقال «إن موسيقي فيلم اللمبي من أصعب المقطوعات الموسيقية التي ستقدم اليوم، ولكن لأن لفرقة المتواجدة معي على المسرح من وحوش الموسيقي فلقد أستطاعوا تقديمها بكل إتقان» وقدم وحيد خلال الحفل عدد من المقطوعات الموسيقية منها «بكرة يا حبيبي» من ألحان كمال الطويل والتي تغنت بها وردة في فيلم «حكايتي مع الزمان» وهي من كلمات عبدالرحيم منصور، وموسيقي «حارة السقايين» ألحان منير مراد وتغنت بها شريفة فاضل وقدم لها محمد منير نسخة موسيقية جديدة، وهي من كلمات حسين السيد، و«حرمت أحبك» من ألحان صلاح الشرنوبي، وتأليف عمر بطيشة، وموسيقي عمر خيرت لمسلسل «البخيل وأنا» و«ثلاث دقات» لأبو، و«لوعلي قلبي» من ألحان نادرو نور وغناها فضل شاكر، «أنا وانت وبس» لفريد الأطرش «وأسمر يا أسمراني» من ألحان كمال الطويل والتي غناها العندليب الأسمر عبدالحليم حافظ في فيلم الوسادة الخالية وهي من كلمات إسماعيل الحبروك، و«بالبنط العريض» وهي من ألحان وغناء حسين الجسمي وكلمات أيمن بهجت قمر، وأخيرا «مصطفي يا طصطفي» والتي أعلت وحيد في الحفل إنها واحدة من روائع الملحن العظيم محمد فوزي. وأكد ممدوح «حاولت خلال الحفل تقديم العديد من الألحان لنجوم حلوا ضيوفا على الحفل لأول مرة منهم محمد فوزي ووردة وفريد الأطرش والكينج محمد منير وعدد من الأغاني المعاصرة الحديثة لعدد من المطربين والملحنين الجدد، فلقد كنت أحاول تقديم وجبة موسيقية دسمة ولطيفة للجمهور الذين يحبون الجيتار من خلال الموسيقي التي يحبونها ولكن بشكل مختلف، خاصة وإنني كنت أعمل على التحضير لذلك البرنامج منذ فترة طويلة ولكن الحفل تم تأجيله لأكثر من مرة بسبب جائحة الكورونا، ولذلك قمت بتعديلات بسيطة عليه لتقديم أغاني معاصرة حديثة جديدة بشكل مختلف».

وحيد ممدوح بدأ بالعزف على الجيتار في سن صغيرة خلال إقامته بالقاهرة، ثم التحق بكونسرفتوار لندن في العام 1991 حيث حصل على دبلومة من المجلس الأعلى للموسيقى في الأكاديمية الملكية البريطانية في الجيتار الكلاسيكي، بالإضافة إلى كونه سفير بمنطقة الشرق الأوسط لأقدم صناع للجيتارات في العالم «Alhambra» في اسبانيا، والمشهورين بصناعتها يدويا، كما شارك بالعزف مع معظم المطربين منهم: وردة الجزائرية، ميادة الحناوي، محمد عبده، نبيل شعيل، نانسي عجرم، وشيرين عبدالوهاب .