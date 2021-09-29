أخبار عاجلة

تعالوا في جولة بجزيرة ماكيناك الأمريكية -
الأكاديمية السويدية تعلن الفائزين بجائزة "نوبل" للكيمياء -
تعاون بين «التضامن» و«تحيا مصر» لإنشاء مركز للخدمات الاجتماعية بقرية سيدي عبدالرحمن بمدينة العلمين -
بالأسماء.. محافظ الشرقية يجري حركة تنقلات لرؤساء وسكرتيري الوحدات المحلية بفاقوس -
«المحامين»: انطلاق الدورة الثالثة لمعهد محاماة البحر الأحمر غدا -
بمشاركة الزمالك .. جدول مباريات كأس العالم للأندية لكرة اليد -
سفير البحرين يهنئ مصر بذكرى نصر السادس من أكتوبر المجيد -
8 مصريين يتأهلون إلى نصف نهائي بطولة العالم للتايكوندو في كوريا الجنوبية -
علاء مبارك علي تويتر : تحية تقدير لقواتنا المسلحة واللهم أربط علي قلب كل من فقد عزيز -
انعقاد الاجتماع "22" للجنة الوزارية لمتابعة قرارات العمل المشترك بمجلس التعاون -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

رئيس جامعة طنطا: دعم قيم المواطنة والمساواة وتعاون وثيق مع الكنيسة المصرية

Print
رئيس جامعة طنطا: دعم قيم المواطنة والمساواة وتعاون وثيق مع الكنيسة المصرية رئيس جامعة طنطا: دعم قيم المواطنة والمساواة وتعاون وثيق مع الكنيسة المصرية

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور محمود زكى رئيس جامعة طنطا، أن الجامعة تعد واحدة من مؤسسات الدولة المصرية الوطنية التي تحترم القانون وتقدم جميع خدماتها لجميع المواطنين دون تفرقة.

جاء ذلك خلال ترأسه الاجتماع الشهرى لمجلس الجامعة، بحضور الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، ونواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات، وأحمد المسلمانى عضو مجلس الجامعة، والدكتور فؤاد هراس رئيس جامعة طنطا الأسبق،، والمحاسب أحمد رشاد أمين عام الجامعة.

وقال رئيس جامعة طنطا، إن الدولة تعيش حالة من التوافق والانسجام والتفاهم بين قطبي الشعب المصري مسلمين ومسيحيين، ما يجسد نموذجاً متكاملاً للوحدة الوطنية في ظل الجهود المستمرة من القيادة السياسية لترسيخ وتعزيز وتكريس قيم المواطنة .

من جانبه، أشاد نيافة الأنبا بولا مطران طنطا وتوابعها عبر مسجل تم عرضه خلال اجتماع مجلس الجامعة، بالدور الوطنى لجامعة طنطا ورئيسها الدكتور محمود ذكى وجهودها المخلصة في مجال خدمة المجتمع، ونبذ أي نوع من أنواع الفتن التي تستهدف النيل من وحدة وتماسك الشعب المصرى.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
«لمسة وفاء».. فيلم تسجيلي يرصد مسيرة المشير طنطاوي (فيديو)

«لمسة وفاء».. فيلم تسجيلي يرصد مسيرة المشير طنطاوي (فيديو)

أشهر كومبارسات السينما المصرية تبكي: «بناخد ملاليم» (فيديو)

أشهر كومبارسات السينما المصرية تبكي: «بناخد ملاليم» (فيديو)

السيسي لأهل سيناء : «إحنا بنحاول نشكركم ونرد جميلكم علينا كلنا» (فيديو)

السيسي لأهل سيناء : «إحنا بنحاول نشكركم ونرد جميلكم علينا كلنا» (فيديو)

تسريبات «أيفون 14».. القادم سيأتي بتغييرات كبيرة ومميزة (فيديو)

تسريبات «أيفون 14».. القادم سيأتي بتغييرات كبيرة ومميزة (فيديو)