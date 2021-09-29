أول صور لمقبرة الأنبا هدرا مطران أسوان داخل كاتدرائية رئيس الملائكة ميخائيل

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تنشر «المصري اليوم» صور مقبرة الأنبا هدرا مطران أسوان بداخل كاتدرائية رئيس الملائكة ميخائيل بمدينة أسوان.

وأعلنت كاتدرائية أسوان عن اقامة القداس الالهي لنيافة الانبا هدرا مطران اسوان ورئيس دير الانبا باخميوس بادفو وعضو المجمع المقدس، صباح اليوم الاربعاء بمقر الكاتدرائية ثم اقامة صلاة التجنيز لنيافته، بعد ان وافته المنية امس الاول عن عمر يناهز 81 عاما بعد أن قضى في الحياة الرهبانية أكثر من نصف قرن منها 46 سنة أسقفاً ومطراناً لإيبارشية أسوان ، حيث اقيمت صلوات التجنيز ظهر الثلاثاء بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية ،ومن المقرر وصول الجثمان مساء الثلاثاء إلى اسوان والمبيت بكاتدرائية أسوان لاقامة القداس صباح اليوم «الاربعاء».

وقررت مطرانية اسوان للاقباط الارثوذكس تلقي العزاء الرسمي للمسؤولين والمواطنين من التاسعة صباح اليوم الاربعاء وحتي العاشرة والنصف ثم من السادسة مساء وحتي العاشرة مساء مع اتخاذ الاجراءات الاحترازية.