الإمارات تعرض أكبر مصحف في العالم خلال معرض إكسبو دبي

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تعرض الإمارات أكبر نسخة من القرآن في العالم خلال معرض دبي إكسبو 2020 في مدينة دبي، الذي يعود لخطاط من باكستان يعيش في الإمارات حيث عمل على ذلك لسنوات وتم تكريمه بجائزة فنان العام سنة 2000 في جامعة العين الإماراتية، وفقا لموقع «الخليج».

وقام شهيد رزاد بنقش آيات القرآن على قماش من الألومنيوم قبل 5 سنوات على شكل حروف مذهبة، وسبق للفنان أن نقش 99 اسمًا من أسماء الله الحسنى بخط مشابه بالألمنيوم والذهب، حيث بدأ الفنان المشروع قبل 5سنوات وسيعرضه هذا العام في معرض دبي إكسبو 2020، والذي سيستمر لمدة 6 أشهر.

ويبلغ طول النسخة من القرآن الكريم 8.5 متر وعرضه 6.5 متر ويحتوي على صفحة 150 كلمة وإجمالي عدد الصفحات 550.

وتستضيف دبي أول نسخة من هذا المعرض في الشرق الأوسط، التي كان مقرر إقامتها 2020، لكنه تم تأجيلها بسبب جائحة كورونا لتنطلق في الأول من أكتوبر، وتستمر على مدى 6 أشهر لتنتهي في 31 مارس العام المقبل.