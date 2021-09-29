محافظ القليوبية يكرم المتميزين رياضيا والمتطوعين وأوائل الكشافة من ذوي الهمم

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كرم اليوم عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، عددا من المتميزين رياضيا من أسرة مديرية الشباب والرياضة، ومديري مراكز الشباب على مستوى المحافظة والحاصلين على المركز الأول في دوري التميز على مستوى الجمهورية، و7 من قادة المجموعات من فريق الشباب yly المتطوعين، و30 عضو من الشباب الحاصلين على المركز الأول في مسابقة الكشافة والحلم المصري من ذوي الهمم.

شهد التكريم، الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، والدكتورة إيمان ريان والدكتور سمير حماد نائبا المحافظ، والدكتور وليد الفرماوي وكيل مديرية الشباب والرياضة.

وأعرب الهجان عن سعادته بتكريم هذه الكوكبة المتميزة من الشباب المتميزين والمبدعين رياضيا، وخصوصا من الشباب ذوي الهمم، مؤكدا أن محافظة القليوبية تزخر بشباب واعد لديه الطموح ومحب لوطنه الغالي مصر.

وتابع: «هذه الفترة تشهد اهتماما واضحا من القيادة السياسية بالشباب والعمل وفق خطوات عملية وجادة نحو تنمية قدراتهم وبناء شخصيتهم بشكل متكامل لتمكينهم وإفساح المجال لهم في مختلف المناحي، ومنحهم فرصة القيادة في مجالات حيوية، ومعظمهم أثبت جدارة واستحقاق وكان على قدر المسؤولية الوطنية».

وأكد المحافظ على دعمه لكافة الجهود التي ينفذها قطاع الرياضة بالمحافظة، خاصة أنشطة مراكز الشباب في القرى والمدن، وفقا لرؤية الدولة 2030، والتي تترجمها الحكومة لمشروعات وخطوات عملية في شتى المجالات، منوها عن توجيهاته الدائمة للمسؤولين عن الشباب والرياضة بالمحافظة، بأهمية أن تكون الأنشطة والفعاليات متكاملة لتضم حزمة من الأنشطة الرياضية والثقافية والفنية والأدبية والفكرية والتوعوية والتربوية للحصول على نتائج متميزة.

وتوجه المحافظ بخالص الشكر والتقدير لفريق مديرية الشباب والرياضة على حصولهم على المركز الأول في دوري التميز، كما وجه المحافظ الشكر لشباب yly المتطوعين على مشاركتهم الإيجابية في الخدمة المجتمعية، والمشاركة في تنظيم مختلف الأنشطة والبرامج التي تنفذها الوزارة على مدار العام في كافة أنحاء الجمهورية، موجها الشكر أيضا للشباب الحاصلين على المركز الأول في مسابقة الكشافة والحلم المصري من ذوي الهمم.

وصرح وكيل وزارة الشباب والرياضة أن مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية حصلت على المركز الأول على مستوى إقليم القاهرة الكبرى في دوري التميز، وذلك وفقاً لمعايير التقييم التي وضعتها الوزارة د، مشيرا أنه تم تكريم عدد من قادة شباب yly وهم شباب متطوعين بوزارة الشباب والرياضة، وتهدف إلى توسيع قاعدة المشاركة الشبابية، وتوعية وتثقيف الشباب، وتأهيلهم لخدمة وطنهم ومجتمعهم، والعمل على إعداد معسكرات وورش عمل تدريبية للمشاركين بالمبادرة من أجل تحقيق تلك الأهداف، حيث تم تكريمهم على جهودهم المبذولة خلال العام الماضي .

وأضاف وكيل وزارة الشباب والرياضة أن مسابقة «الحلم المصري»، تهدف لدمج ذوي القدرات والهمم في المجتمع، وتنمية المواهب والقدرات لدى شريحة ذوي الهمم، وإبراز دور الدولة في احتواء تلك الشريحة التي تستحق الرعاية الكاملة، علاوة على زيادة الانتماء لدى ذوي الهمم وغرس القيم والمثل العليا لديهم.