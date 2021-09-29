رئيس «الإسكندرية السينمائي» يوضح سبب اعتذار عدد من أعضاء لجنة التحكيم عن الحضور

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قال الناقد والصحفي الأمير أباظة رئيس مهرجان الإسكندرية السينمائي في دورته الـ٣٧، إن عددا من أعضاء لجنة التحكيم اعتذروا عن حضور المهرجان.

وأكد «أباظة»، في تصريح خاص لـ«المصري اليوم»: «عدد من أعضاء لجان التحكيم اعتذروا عن حضور الفاعليات ومنهم المخرج سامح عبدالعزيز أحد أعضاء لجنة مسابقة أفلام دول البحر المتوسط، الذي اعتذر بسبب انشغاله بتصوير فيلم جديد، وكان من المفترض ان يحضر ليوم أو يومين لكنه لم يتمكن».

ومن المقرر أن تختتم فعاليات مهرجان الاسكندرية غدا الخميس داخل ساحة مفتوحة باحدي الفنادق الكبرى على شاطىء الإسكندرية وسط حضور عدد كبير من محبي وصناع السينما.