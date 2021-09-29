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تحذير هام من «التعليم العالي» للطلاب المرشحين للقبول بالجامعات الخاصة (تفاصيل)

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تحذير هام من «التعليم العالي» للطلاب المرشحين للقبول بالجامعات الخاصة (تفاصيل) تحذير هام من «التعليم العالي» للطلاب المرشحين للقبول بالجامعات الخاصة (تفاصيل)

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أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، نتيجة تنسيق المرحلة الثانية للقبول بالجامعات الخاصة، وطالبت الوزارة الطلاب الذين تم ترشيحهم التوجه إلى الجامعات وسداد المصروفات المقررة خلال 3 أيام عمل من إعلان نتيجة القبول.

وأكدت وزارة التعليم العالي، على أنّ الطالب الذي يتخلف عن الاستجابة للترشيح وسداد المصروفات سيتم حرمانه من التقدم لأي جامعة خاصة، ولا يتم استرداد المصروفات بعد تسديدها، موضحة أنّه يتم سداد 70 جنيها «خدمات إلكترونية» غير قابلة للاسترداد قبل تسجيل الرغبات.

فيما أعلن مكتب القبول الإلكترونى للالتحاق بالجامعات الأهلية، اغلاق باب التقديم للالتحاق بالجامعات الأهلية (الملك سلمان الدولية، الجلالة، العلمين الدولية، المنصورة الجديدة)، وذلك لجميع طلاب الثانوية العامة المصرية (الدور الأول والثاني) للعام 2021 ، والثانوية العامة المصرية للعام 2020 والشهادات العربية والأجنبية المعادلة، وذلك الثلاثاء الماضي على أن يكون موعد عقد اختبارات القبول الإلكترونية الموحدة يومي الأحد والاثنين الموافقين 3 و4 أكتوبر 2021، على أن يتم إعلان النتائج النهائية يوم الثلاثاء 5 أكتوبر القادم.

المصرى اليوم

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