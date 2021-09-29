الإكوادور.. 29 قتيلا في مواجهات مسلحة داخل سجن

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ارتفعت حصيلة مواجهات بالأسلحة النارية دارت بين سجناء داخل سجن في ولاية غواياس في جنوب غرب الإكوادور إلى 29 قتيلاً في صفوف المعتقلين مع سقوط أكثر من 40 جريحاً، وفق ما أعلنت السلطات الثلاثاء.

وأعلنت النيابة الإكوادورية في تغريدة أنها "فتحت تحقيقا بشأن مقتل 29 سجينا خلال مواجهات" دارت الثلاثاء في مدينة غواياكيل، مشيرة إلى سقوط 42 جريحاً في صفوف السجناء.

وأضافت النيابة أن ستة من بين السجناء الذين قُتلوا "قُطعت رؤوسهم".

في وقت سابق، أعلن المسؤول في الشرطة المحليّة الجنرال فاوستو بوينانو في تغريدة نشرتها حكومة الولاية الساحلية على حسابها الرسمي على تويتر أنّ المواجهات بين السجناء أوقعت "24 قتيلاً و42 جريحاً".

ومنذ أشهر تشهد السجون الإكوادورية أعمال عنف متكرّرة بين عصابات متناحرة تتنازع للسيطرة على تهريب المخدرات، بحسب السلطات.

وفي فبراير، أدّت أعمال شغب متزامنة في أربعة سجون رئيسية في البلاد إلى مقتل 79 شخصاً، بعضهم قُتل بقطع الرأس.

وتعاني سجون الإكوادور من الاكتظاظ إذ يبلغ إجمالي عدد السجناء في البلاد حالياً 39 ألف سجين في حين أنّ طاقتها الاستيعابية القصوى هي 30 ألفاً. ويتولّى 1500 حارس مراقبة هذه السجون في حين تتطلّب السيطرة الفعّالة عليها وجود أربعة آلاف عنصر.