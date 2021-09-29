أخبار عاجلة

تعالوا في جولة بجزيرة ماكيناك الأمريكية -
الأكاديمية السويدية تعلن الفائزين بجائزة "نوبل" للكيمياء -
تعاون بين «التضامن» و«تحيا مصر» لإنشاء مركز للخدمات الاجتماعية بقرية سيدي عبدالرحمن بمدينة العلمين -
بالأسماء.. محافظ الشرقية يجري حركة تنقلات لرؤساء وسكرتيري الوحدات المحلية بفاقوس -
«المحامين»: انطلاق الدورة الثالثة لمعهد محاماة البحر الأحمر غدا -
بمشاركة الزمالك .. جدول مباريات كأس العالم للأندية لكرة اليد -
سفير البحرين يهنئ مصر بذكرى نصر السادس من أكتوبر المجيد -
8 مصريين يتأهلون إلى نصف نهائي بطولة العالم للتايكوندو في كوريا الجنوبية -
علاء مبارك علي تويتر : تحية تقدير لقواتنا المسلحة واللهم أربط علي قلب كل من فقد عزيز -
انعقاد الاجتماع "22" للجنة الوزارية لمتابعة قرارات العمل المشترك بمجلس التعاون -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"الرويلي" يبحث مع قائد أكاديمية الأركان الروسي دعم التعاون العسكري

Print
ناقش العديد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك

‬استقبل رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي اليوم، قائد أكاديمية الأركان العامة الروسي الفريق الأول الركن زارود نتيسكي فلاديمير.

وجرى خلال الاستقبال مناقشة العديد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، إضافة إلى بحث التعاون العسكري الثنائي بين البلدين.

‎حضر الاستقبال رئيس هيئة استخبارات وأمن القوات المسلحة ورئيس هيئة التخطيط الإستراتيجي وقائد كلية القيادة والأركان للقوات المسلحة، فيما حضره من الجانب الروسي الوفد المرافق لقائد أكاديمية الأركان العامة الروسي.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
الأكاديمية السويدية تعلن الفائزين بجائزة "نوبل" للكيمياء

الأكاديمية السويدية تعلن الفائزين بجائزة "نوبل" للكيمياء

انعقاد الاجتماع "22" للجنة الوزارية لمتابعة قرارات العمل المشترك بمجلس التعاون

انعقاد الاجتماع "22" للجنة الوزارية لمتابعة قرارات العمل المشترك بمجلس التعاون

الشرقية.. إغلاق 6 منشآت وتحرير 176 مخالفة للإجراءات الاحترازية

الشرقية.. إغلاق 6 منشآت وتحرير 176 مخالفة للإجراءات الاحترازية

مدير "صحة الطائف" يشهد اليوم افتتاح العديد من المشاريع التطويرية بجنوب الطائف

مدير "صحة الطائف" يشهد اليوم افتتاح العديد من المشاريع التطويرية بجنوب الطائف