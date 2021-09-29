الصين تعدم 3 قطط لإصابتها بكورونا ..وموجة غضب عارمة على التواصل الاجتماعي

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قتلت سلطات مدينة هاربين بشمال شرق الصين بإعدام ثلاث قطط أليفة ثبتت إصابتها بكوفيد-19، مما أثار حملة غاضبة على مواقع التواصل الاجتماعي على ما اعتبره البعض مبالغة مفرطة في الجهود المحلية لاحتواء فيروس كورونا حسب وسائل إعلام صينية رسمية .

وذكرت صحيفة بكين نيوز، أن الفحوص أكدت إصابة صاحبة القطط بالمرض يوم 21 سبتمبر، وقتلت الهيئة المحلية لمكافحة المرض القطط الثلاث على سبيل الرحمة، على الرغم من اعتراض صاحبتها، بعد أن أظهر الفحص إصابتها.

ويحظى امتلاك الحيوانات الأليفة بشعبية كبيرة في الصين، وحصدت الصحيفة أكثر من 52 ألف تعليق حول القضية.

وقالت السلطات إن الإجراء اتخذ بسبب عدم وجود عقار متاح للحيوانات المصابة بالمرض، ما سيعني تعرض مالكة القطط والسكان للخطر، بحسب صحيفة «بكين نيوز» الإلكترونية.

وثبتت إصابة مالكة القطط بالفيروس في 21 سبتمبر وخضعت للعزل تاركة قططها الثلاث مع كميات كافية من الطعام والماء لها، حسب تقارير لوكالتي رويترز وأسوشيتيد برس الأمريكية اليوم، والتي أشارت إلى أن عامل محلي دخل المنزل، وأجرى اختبارات للقطط وجاءت نتيجتها إيجابية مرتين.

وبالرغم من مناشدات مالكة القطط عبر الإنترنت، واسمها «ميس ليو»، إلا أن السلطات قتلت القطط الثلاث مساء الثلاثاء.

وقال عامل في المجال الاجتماعي لـ«بكين نيوز» شارحا لماذا قتلت القطط «يبدو على الأرجح إنه لا يوجد علاج طبي مهني للحيوانات المصابة بفيروس كورونا المستجد».، مضيفا أن القطط كانت ستستمر في ترك مخلفات تحتوي على الفيروس في الحجرة.

وأكد العلماء إنه ليس هناك أدلة بعد على أن الحيوانات الأليفة تلعب دورا رئيسيا في نقل المرض للبشر، في حين لفتت أستاذة علوم الفيروسات بجامعة نوتنجهام البريطانية ريتشل تارلينتون إلى أن تسبب القطط في تلوث شديد للبيئة بحيث تعرض صاحبتها للإصابة بالمرض من جديد، «ليس أمرا واقعيا» مؤكدة أن الأسطح ليست مسارا رئيسيا لنقل عدوى الفيروسات.

يذكر أن المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها كانت قد ذكرت أن خطر نقل الحيوانات لمتلازمة «الالتهاب التنفسي الحاد الوخيم»، وهو الفيروس المسبب لكورونا، إلى البشر «يعتبر منخفضاً» رغم أنه من المعروف أنه ينتقل من البشر إلى الحيوانات في بعض الحالات، خاصة عندما يكون هناك اتصال وثيق.