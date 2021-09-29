تشكيل لجنة للتفيش المالي والإداري على دور رعاية البنين والبنات بأسوان

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قرر اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، تشكيل لجنة برئاسة السكرتير العام المساعد وبعضوية متخصصين للتفتيش المالي والإداري والفني على دور رعاية البنين والبنات لإعداد تقرير خلال أسبوعين عن الإجراءات التي تمت لتقديم أوجه الرعاية والحماية الكاملة للأطفال والنشء المقيمين بهذه المؤسسات وخاصة في ظل الدعم المالي والعيني اللامحدود الذي قدمته المحافظة خلال الفترة الأخيرة لهذه الدور، وهو الذي يستلزم التأكد من وصول الدعم لصالح هؤلاء الأطفال بشكل كامل، بالإضافة إلى قيام مديرية الصحة بالكشف الطبي عليهم مع توفير الوجبات الصحية لهم .

وأكد خلال لقاءه الدكتورة سحر السنباطي أمين عام المجلس القومي للطفولة والأمومة والوفد المرافق لها، بحضور مديري الصحة واللجنة الإستشارية لشئون الإعاقة وأيضاً مسئولى مكتب الأمومة والطفولة بالمحافظة ومديرية الصحة، على ضرورة تقديم كافة أوجه الدعم والتعاون اللازمة لضمان نجاح فعاليات المبادرة الوطنية لتمكين الفتيات «دوى» والمساهمة في دعم الجهود المبذولة لحماية حقوق الأطفال وتمكينهم، بجانب القضاء على ظواهر التسول وعدم وجود مآوى لهم، بالإضافة إلى مواجهة العنف ضد الأطفال وختان الإناث بالتنسيق بين اللجنة الفرعية لحماية الأطفال واللجنة المركزية بالقاهرة .

ومن جانبها استعرضت الدكتوره سحر السنباطى موجز لأبرز أنشطة المجلس المختلفة ومنها آليات حماية الطفل والممثلة في لجان حماية الطفولة العامة والفرعية الموزعة بمختلف المحافظات، بالإضافة إلى خط نجدة الطفل (16000)، مؤكدة بأن هذه اللجان والخط الساخن يمثلوا الآلية الحمائية المجتمعية لرصد كافة المشكلات والشكاوى والقضايا الخاصة بالطفولة والأمومة بمختلف المحافظات، والعمل على متابعة مختلف التدخلات والإجراءات اللازمة لإدارتها والتعامل معها بالتعاون مع كافة الجهات المعنية.

وأوضحت سحر السنباطى بأن المبادرة الوطنية لتمكين الفتيات «دوى» يتم تنظيمها بقريتى أبوالريش وغرب سهيل بالتعاون مع عدد من الوزارات منها الثقافة والشباب والرياضة والصحة، والتربية والتعليم، لافته بأن المبادرة تهدف إلى تصحيح المفاهيم المغلوطة وتغيير الوعى المجتمعي تجاه حقوق الطفل والممارسات الضارة التي تسلبه هذه الحقوق، وخاصة في القضايا المتعلقة بالصحة والتعليم والعادات والتقاليد وذلك من خلال تنظيم الكثير من الأنشطة والفعاليات الثقافية والتوعوية والرياضية والفنية والترفيهية والتى تستمر على مدار أسبوع .