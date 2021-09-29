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التحفظ على 4 آلاف لتر منظفات مجهولة المصدر داخل مصنع غرب الإسكندرية

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التحفظ على 4 آلاف لتر منظفات مجهولة المصدر داخل مصنع غرب الإسكندرية التحفظ على 4 آلاف لتر منظفات مجهولة المصدر داخل مصنع غرب الإسكندرية

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قررت نيابة برج العرب بالإسكندرية التحفظ على 4 آلاف لتر من المنظفات ومستلزمات مجهولة المصدر وغير مدون عليها أي بيانات تستخدم في عملية التصنيع داخل مصنع بدون ترخيص، وحجز المدير المسؤول على ذمة التحقيقات بتهمة الغش التجاري.

تلقى اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط مباحث شرطة والتجارة الداخلية يفيد بورود معلومات سرية بقيام المدير المسؤول عن مصنع إنتاج وتعبئة منظفات بمنطقة برج العرب بدون ترخيص، بحيازته مواد مجهولة المصدر وغير مدون عليها أي بيانات تستخدم في عملية التصنيع، مما يؤكد على نشاط غير مشروع في الغش التجاري.

تمت مداهمة المصنع وألقي القبض على المدير المسؤول وبتفتيشه عثر على 60 برميلا بلاستيكيا أزرق اللون، زنة البرميل الواحد 70 كيلو بداخلة كلور سائل مجهول المصدر وغير مدون عليها أي بيانات تجارية، بإجمالي كمية 4200 لتر، و200 عبوة زجاجة بلاستيك سعة الزجاجة 850 ملل بداخلها معطر ملابس مجهول المصدر وغير مدون عليها أي بيانات تجارية.

كما تم ضبط 100 عبوة زجاجة بلاستيك سعة الزجاجة 650 ملل للواحدة بداخلها صابون سائل مجهول المصدر وغير مدون عليها أي بيانات تجارية، و100 عبوة زجاجة بلاستيك، سعة الزجاجة 550 ملل بداخلها فنيك مجهول المصدر وغير مدون عليها أي بيانات. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه هذه المخالفات، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وباشرت النيابة التحقيقات.

المصرى اليوم

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