بمساعدة والدته .. تجديد حبس عامل خطف فتاة قاصرة وتعدى عليها جنسيًا في القليوبية

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قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة برئاسة المستشار سامح عبدالحكم رئيس المحكمة وعضوية المستشارين حسن قنديل ومحمود خليل، وحضور خالد المعداوي وكيل أول نيابة قسم ثان شبرا الخيمة وأمانة سر أشرف حسن، تجديد حبس عامل 45 يوما بتهمة خطف فتاة قاصر 14 سنة بالتحايل بمساعدة والدته لمسكنه والتعدى عليها جنسيا وتصويرها بمساعدة والدته والتهديد بفضحها بنشر مقاطع الفيديو المصورة على مواقع التواصل الاجتماعي.

تعود الواقعة عندما قام المتهم بإيهام المجني عليها نظرا لمرورها بضائقة مالية باستطاعة والدته تسهيل إقراضها مبالغ مالية، حيث قام على إثر ذلك باستدراجها لمسكنه بحجة مقابلة والدته وبعد صعودها للمسكن قام بتهديدها وإجبارها على تعاطي سجائر تحوي مادة الحشيش المخدر ثم مواقعتها جنسيا تحت تأثير المخدر، وأثناء مواقعتها قام بتصويرها بهاتفه الخاص بمقاطع فيديو، وقامت أم المتهم على إثر ذلك بتهديد المجني عليها بنشر المقاطع الجنسية إذا لم ترضخ لإرادتها وقامت باستغلالها جنسيا والاتجار بها بتسهيل تسليمها لراغبي المتعة الحرام، وبعد اكتشاف الواقعة من قبل أهلية المجني عليها قاموا بإخطار نجدة الطفل والتي قامت بدورها بفحص حالة المجني عليها وأوصت بتسليمها لخالتها، كما قررت النيابة إرسال الهاتف المحمول لفحص ما يحويه من مقاطع جنسية مصورة للمساعدات الفنية والمجني عليها للطب الشرعي.