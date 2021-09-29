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رئيس الوزراء الجزائري يعطي إشارة انطلاق إنتاج أول دفعة من لقاح «كورونافاك»

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رئيس الوزراء الجزائري يعطي إشارة انطلاق إنتاج أول دفعة من لقاح «كورونافاك» رئيس الوزراء الجزائري يعطي إشارة انطلاق إنتاج أول دفعة من لقاح «كورونافاك»

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أعطى رئيس الوزراء الجزائري أيمن بن عبدالرحمان،، إشارة انطلاق إنتاج أول دفعة من لقاح «كورونافاك» الجزائري بالمصنع المخصص له لمجمع «صيدال» في ولاية قسنطينة.

وقال رئيس الوزراء اليوم الأربعاء، خلال معاينته وحدة إنتاج اللقاح المحلي بالمنطقة الصناعية بالما بقسنطينة: «نبارك للجزائر هذا الإنجاز الكبير الذي تطلب تضحيات كبرى من كل الكوادر الوطنية التي يحويها المجمع بدعم كبير من الدولة وتسخيرها لكافة الامكانيات المطلوبة».

وكانت الجزائرية قد أعلنت أمس الثلاثاء أن رئيس الحكومة سيقوم اليوم بزيارة عمل إلى ولاية قسنطينة، حيث «يشرف على الانطلاق الرسمي لأول مصنع مخصص لإنتاج اللقاح المضاد لفيروس كورونا بالجزائر على مستوى مجمع صيدال».

وتجاوزت الإصابات في العالم 232 ملايين حالة ونحو 5 ملايين حالة وفاة.

المصرى اليوم

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