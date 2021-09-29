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انخفاض الحرارة بشكل عام وتكون الضباب على سواحل الشرقية

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انخفاض الحرارة بشكل عام وتكون الضباب على سواحل الشرقية انخفاض الحرارة بشكل عام وتكون الضباب على سواحل الشرقية
سجلت معظم مدن المملكة انخفاضا في درجات الحرارة في حين أكد المركز الوطني للأرصاد أن هذه الانخفاض سيستمر خلال الأيام المقبلة، في حين سجلت مكة والمدينة أعلى درجات الحرارة بـ40 و 41 على التوالي. وسجلت السودة أقل درجة حرارة بـ 23.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم استمرار هطول الأمطار الرعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات مناطق جيزان، عسير، الباحة تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة، في حين تنشط الرياح السطحية على الأجزاء الساحلية لمنطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة مما يؤدي إلى ارتفاع الموج، كما يتوقع تكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على سواحل المنطقة الشرقية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 25-50 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى ثلاث أمتار على الجزء الأوسط ، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج على الجزء الأوسط ، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية شرقية بسرعة 12-32 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف الموج.


الوطن السعودية

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