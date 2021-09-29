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تعالوا في جولة بجزيرة ماكيناك الأمريكية
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الأربعاء 06 أكتوبر 2021 02:08 مساءً
الأكاديمية السويدية تعلن الفائزين بجائزة "نوبل" للكيمياء
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الأربعاء 06 أكتوبر 2021 02:05 مساءً
تعاون بين «التضامن» و«تحيا مصر» لإنشاء مركز للخدمات الاجتماعية بقرية سيدي عبدالرحمن بمدينة العلمين
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الأربعاء 06 أكتوبر 2021 02:00 مساءً
بالأسماء.. محافظ الشرقية يجري حركة تنقلات لرؤساء وسكرتيري الوحدات المحلية بفاقوس
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الأربعاء 06 أكتوبر 2021 02:00 مساءً
«المحامين»: انطلاق الدورة الثالثة لمعهد محاماة البحر الأحمر غدا
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الأربعاء 06 أكتوبر 2021 02:00 مساءً
بمشاركة الزمالك .. جدول مباريات كأس العالم للأندية لكرة اليد
-
الأربعاء 06 أكتوبر 2021 01:59 مساءً
سفير البحرين يهنئ مصر بذكرى نصر السادس من أكتوبر المجيد
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الأربعاء 06 أكتوبر 2021 01:59 مساءً
8 مصريين يتأهلون إلى نصف نهائي بطولة العالم للتايكوندو في كوريا الجنوبية
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الأربعاء 06 أكتوبر 2021 01:59 مساءً
علاء مبارك علي تويتر : تحية تقدير لقواتنا المسلحة واللهم أربط علي قلب كل من فقد عزيز
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الأربعاء 06 أكتوبر 2021 01:59 مساءً
انعقاد الاجتماع "22" للجنة الوزارية لمتابعة قرارات العمل المشترك بمجلس التعاون
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الأربعاء 06 أكتوبر 2021 01:51 مساءً
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عاجل ⛔️ الحكومة تحدد موعد وحالات وشروط تعليق الدراسة بسبب كورونا
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الأربعاء 29 سبتمبر 2021 04:06 مساءً
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