«الإنذار المبكر ومواجهة الشائعات».. في دورة تدريبية بمكتبة الإسكندرية

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نظمت مكتبة الإسكندرية دورة تدريبية بعنوان «الإنذار المبكر ومواجهة الشائعات» على مدار يومين، بواقع 3 جلسات يوميًّا، بالإضافة إلى ورشة عمل تفاعلية للمشاركين، وشارك في الدورة عدد من خريجي أقسام العلوم السياسية والإعلام والحقوق.

تأتى أهمية هذه الدورة التدريبية انطلاقًا من أهداف مركز الدراسات الاستراتيجية بمكتبة الإسكندرية، ولتدريب المشاركين على فهم أسلوب بناء نُظُم الإنذار المبكر في المجالات المختلفة؛ السياسية، والأمنية، والاقتصادية، والاجتماعية، كإحدى الآليات الفاعلة لتحقيق الأمن القومي للدولة؛ لأنه بتطبيقها بصورة صحيحة يمكن الاعتماد على نتائجها؛ لتنفيذ الإجراءات التي تمنع، أو تحد من الأزمات والتنبؤ بالشائعات المصاحبة لها لتحقق الاستقرار الذي يُعد أحد المتطلبات الأساسية للتنمية المستدامة، التي بدورها تؤدي إلى الحفاظ على الأمن القومي للدولة.

وفى اليوم الاول ناقش لواء طيار دكتور هشام الحلبي عدة موضوعات منها: ماهية نظام الإنذار المبكر وارتباطه بالأمن القومي، واسلوب تصميم وتطبيق منظومات الإنذار المبكر، وعرض في اليوم الثاني موضوع كيفية تطبيق منظومات الإنذار المبكر للتنبؤ بالشائعات قبل إطلاقها.