«المركزي للمبيدات»: برامج تدريبية للتحول الرقمي وإطلاق المنظومة الإلكترونية للمعمل

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أطلق المعمل المركزي للمبيدات التابع لمركز البحوث الزراعية، مجموعة من الدورات التدريبية المتخصصة في التحول الرقمي، للباحثين والمحللين والكادر العام في المعمل، تجهيزا لإطلاق أكبر منظومة رقمية لتطوير العمل داخل المعمل، والمركز الوطني لرصد متبقيات المبيدات والملوثات.

وأكد الدكتور شكر عبدالسلام، مدير المعمل المركزي للمبيدات، إنه سوف يتم تدريب كافة العاملين والمنتسبين للمعمل على المنظومة الرقمية يأتي في إطار الاستجابة لعمليات التحول الرقمي الشامل للقطاع الحكومي والتي وجه بتطبيقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وأوضح «عبدالسلام»، أن المنظومة الرقمية الجاري استكمالها في المعمل المركزي للمبيدات، بدأت بتأسيس قاعدة بيانات إلكترونية متطورة لتسهيل إدارة الشقين العلمي والإداري داخل المركز الوطني لرصد متبقيات المبيدات والملوثات، موضحًا أن فريق الدعم الفني في المعمل يعمل حاليا على تعميم المنظومة على كل أقسام المعمل المركزي للمبيدات، وهو تطبيقا لمنهج التحول الرقمي الذي أكد عليه السيد القصير وزير الزراعة وبدعم من الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية.

وأشار مدير المعمل المركزي للمبيدات إلى أن المعمل سينظم تدريبات دورية لكل العاملين فيه على كيفية التعاطي مع المنظومة الإلكترونية الشاملة لإدارة المعمل لتحقيق أعلى معايير الكفاءة والدقة والسرعة في تقديم كل خدمات المعمل، موضحًا إن المعمل المركزي للمبيدات بادر منذ نهاية عام 2020 بالعمل على إنشاء قاعدة بيانات إلكترونية مؤمنة للمركز الوطني لرصد متبقيات المبيدات والملوثات في سبيل تحقيق استراتيجية الدولة المصرية في التحول الرقمي في التعاملات الإدارية وخفض نسبة تدخل العنصر البشري في منظومة الإدارة بهدف تقليل معدل الخطأ، وتحقيق عنصر السرعة في إنجاز المهام بعيدًا عن التعاملات الورقية الروتينية.

وأضاف «عبدالسلام»، أن المنظومة التي يعمل بها المركز الوطني لرصد متبقيات المبيدات والملوثات تشمل العمل منذ بداية تسليم العميل للعينة في خدمة عملاء المركز الوطني وحتى مرورها بمراحل التجهيز والتحليل المختلفة حتى صدور النتائج، وجاري إضافة خدمات إلكترونية آخرى لعملاء المركز خلال الفترات المقبلة.

وأوضح مدير المعمل المركزي للمبيدات إن المنظومة الإلكترونية تعمل على تعزيز دقة نتائج العينات المحللة في المركز الوطني لرصد متبقيات المبيدات والملوثات، بخفض نسبة معامل الخطأ إلى أدنى مستوياتها العالمية، وهو ما يزيد من ثقة عملائنا من القطاع الخاص والجهات الحكومية المختلفة في دقة النتائج الصادرة عن المركز الوطني لرصد المتبقيات والملوثات، والمعني في المقام الأول بالمساهمة في حماية صحة المواطنين والحفاظ على سمعة الصادرات الزراعية المصرية.