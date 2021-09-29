«أطباء الأسنان»: 75 ألف عضو بالنقابة ينضمون لمبادرة التحول الرقمى فى طب الأسنان

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أعلنت نقابة أطباء الاسنان، عن عقد جلسة للإعلان عن انضمام النقابة العامة لأطباء أسنان مصر، والتي أنشئت عام 1944، إلى مبادرة «ووترفولز»، وذلك بحضور نخبة من أبرز الأسماء في مجال طب الأسنان في العالم العربي.

وأوضحت النقابة في منشور على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أن الجلسة ترأسها الدكتور عبدالسلام المدني، الرئيس التنفيذي للمبادرة المختصة في التعليم المستمر من الإمارات إلى العالم، والرئيس التنفيذي للاتحاد العلمي العالمي لطب الأسنان، ومؤتمر ومعرض «إيدك دبي»، والذي عبر عن سعادته بانضمام النقابة العامة لأطباء أسنان مصر، لمبادرة ووترفولز للتعليم المستمر، والتي وصل عدد المستفيدين منها أكثر من 867،594 مستفيد من 197 دولة حول العالم.«

وأكد «المدني» أن هذا التعاون يضيف قيمة كبيرة لجميع المستفيدين حيث يمكنهم من تطوير معرفتهم، وخبراتهم، من خلال تبادل الخبرات بين المهنيين الطبيين العالميين من مختلف الخلفيات والتخصصات، موضحا أن مبادرة ووترفولز، تسلط الضوء على أهمية التحول الرقمي في طب الأسنان وتمكين الأطباء في مجالات إدارة الرعاية الصحية والمستشفيات من خلال جلسات علمية متخصصة من شأنها الارتقاء بالرعاية الصحية في جميع أنحاء العالم «.

وقال الدكتور إيهاب هيكل، نقيب أطباء الأسنان: «منذ بدء الدورة النقابية الحالية في أغسطس 2020، تسعى النقابة إلى بناء جسور التواصل مع الهيئات الدولية لتمكين أطباء الأسنان في مصر والعالم العربي. كما تحرص النقابة على رفع مستوى طب الأسنان عن طريق الدورات والمحاضرات المعتمدة لمواكبة التطور السريع في علوم طب الأسنان وخاصة التحول الرقمي في طب الاسنان».

وأضاف: «وتعد إحدى ثمار هذه المساعي توقيع بروتوكول التعاون مع مبادرة ووترفولز لدمج أطباء الأسنان في مصر مع هذا التجمع الكبير لأطباء الأسنان في المنطقة مما يسهل المشاركة العلمية وتبادل الخبرات بين المختصين والخبراء».