الرئيس الروسي: نتعاون مع تركيا فى ملفات سوريا وليبيا وأذربيجان وأرمينيا

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أشاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بالعلاقات الثنائية مع تركيا، جاء ذلك خلال لقائه اليوم مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان، في مدينة سوتشي الروسية.

وأضاف أنهما كانا على تواصل مستمر منذ آخر لقاء بينهما عقد في مارس 2020، مضيفا أن العلاقات تتطور على نحو إيجابي، والمؤسسات المختصة تعمل دائما مع بعضها البعض في جميع الاتجاهات.

وأشار بوتين إلى أن المحادثات تواجه صعوبات أحيانا، لكنها تفضي إلى نتائج نهائية إيجابية، وتعلمت مؤسساتنا المختصة إيجاد حلول وسط تصب في مصلحة كلا الجانبين.

وأضاف: «نتعاون بشكل ناجح إلى حد كبير على الصعيد الدولي، وأقصد بذلك سوريا واتصالاتنا الرامية إلى تنسيق المواقف بشأن ليبيا، كما يعمل بشكل نشط المركز الروسي- التركي الخاص بالرقابة على وقف إطلاق النار عند الحدود بين أذربيجان وأرمينيا، ويمثل هذا التعاون ضمانا ملموسا للاستقرار وتنسيق مواقف الطرفين بشأن الخطوات الجديدة الرامية إلى تحقيق المصالحة».

وحول التعاون في المجال الاقتصادي بين روسيا وتركيا، قال بوتين: «هناك ديناميكية إيجابية في التبادل التجاري والاستثمارات، بالإضافة إلى مشروع خط الأنابيب السيل التركي».