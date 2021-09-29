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تعهدت رئيسة الحكومة التونسية الجديدة نجلاء بودن رمضان، بمحاربة الفساد، وقالت رئيسة الوزراء المكلفة من قبل الرئيس التونسي قيس سعيد، في أول تعليق لها: «تشرفت بتكليفي من طرف الرئيس قيس سعيد لتولى رئاسة الحكومة بتونس وتحديد تشكيلة الحكومة في أقرب الآجال».

واختتمت تدوينة لها عبر «تويتر»: «ستكون مهمتنا الرئيسية محاربة الفساد.. نسأل الله التوفيق».

وكان كلف الرئيس التونسي قيس سعيد، نجلاء بودن حرم رمضان بتشكيل حكومة، على أن يتم ذلك في أقرب الآجال.عملا بأحكام الأمر الرئاسي عـدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية خاصة على الفصل 16 منه.

ونجلاء بودن رمضان المكلفة بتشكيل الحكومة هي من مواليد 1958 أصيلة ولاية القيروان وهي أستاذة تعليم عالي في المدرسة الوطنية للمهندسين بتونس مختصّة في علوم الجيولوجيا، تشغل حاليا خطّة مكلفة بتنفيذ برامج البنك الدولي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

تمّ تعيينها مديرة عامة مكلفة بالجودة بوزارة التعليم العالي سنة 2011، كما شغلت منصب رئيسة وحدة تصرف حسب الأهداف بالوزارة ذاتها، وكُلّفت بمهمة بديوان وزير التعليم العالي السابق شهاب بودن سنة 2015.