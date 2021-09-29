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قال الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم الأربعاء، أثناء تكليف نجلاء بودن، بتشكيل الحكومة الجديدة: «قررت تكليفكم بتشكيل حكومة جديدة وسيكون هذا لأول مرة امرأة تتولى رئاسة الحكومة حتى نهاية هذه التدابير الاستثنائية».

وأضاف: «سنعمل معا في المستقبل بإرادة وعزيمة ثابتة للقضاء على الفساد والفوضى التي عمت الدولة في عدد من المؤسسات»، مشيرا إلى أن هناك صادقين وصادقات يعملون ليلا نهارا ولكن هناك من هم على نقيض هؤلاء يعملون على إسقاط الدولة.

وتابع: «نتحمل اليوم مسؤولية تاريخية وستكون هذه اللحظة تاريخية، أول مرة امرأة تتولى رئاسة الحكومة، هذا شرف لتونس وتكريم للمرأة التونسية وتأكيد على أن المرأة قادرة على القيادة بنفس القدر من النجاح والرؤية التي يملكها الرجل».

وطلب سعيد، المكلفة بتشكيل الحكومة بتقديم اقتراحات لأعضاء الحكومة في أقرب وقت، كما تنص الإجراءات الاستثنائية.