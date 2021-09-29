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هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله تستعرض فعاليات الاحتفال باليوم الوطني

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نظمتها في مدينة تربة حائل على مدار يومين

هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله تستعرض فعاليات الاحتفال باليوم الوطني

استعرض الحساب الرسمي لهيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية، في مقطع نشره على حسابه في "تويتر"؛ جانبًا من فعاليات اليوم الوطني 91 التي نظمتها الهيئة في مدينة تربة حائل في ملعب البلدية على مدى يومين متتاليين الأسبوع الماضي.

واشتمل مقطع الفيديو على صور للسوق الشعبي الواقع بالقرب من الملعب، والذي تحوّلت أغلب بضائعه بأعلام وشعارات اليوم الوطني، كما اشتمل مقطع الفيديو على البرامج الترفيهية، والعرضة ، ومشاركة الأسر المنتجة.

يُشار إلى أن هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية كرّمت اليوم عددًا من الجهات الحكومية المشاركة في إنجاح فعاليات الاحتفال باليوم الوطني 91.

هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله تستعرض فعاليات الاحتفال باليوم الوطني

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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