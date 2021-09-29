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تمكنت أجهزة الأمن، اليوم الأربعاء، من ضبط 3 متهمين بسرقة سيارة ومتعلقات قائدها بالإكراه، في القاهرة.

تلقى قسم شرطة الزيتون بمديرية أمن القاهرة بلاغًا من سائق بإحدى شركات نقل الركاب، بأنه ورد إليه اتصال هاتفي عبر التطبيق الخاص بالشركة عمله لتوصيل أحد العملاء وعقب وصوله لأحد الشوارع بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول استقل صحبته أحد الأشخاص وطلب منه توصيله إلى شارع آخر بذات دائرة القسم، وفور وصولهما طلب منه الأخير الانتظار بمحل الواقعة لاستقلال آخران صحبته وقدم له مشروب عصير إلا أنه ارتاب في أمره ورفض احتسائه، وأثناء ذلك فوجئ بحضور آخرين قام أحدهما بافتعال مشاجرة معه والتعدي عليه دون حدوث ثمة إصابات وأجبروه على الترجل من السيارة واستولوا على بعض متعلقاته الشخصية والسيارة ملكه بالإكراه.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال فحص كاميرات المراقبة بالمنطقة محل الواقعة والاستعانة بالتقنيات الحديثة تم التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة 3 أشخاص لهم معلومات جنائية.

بتقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبطهم بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القليوبية، وبحوزتهم مبلغ مالي وفرد خرطوش وطلقة وسلاح أبيض «مطواة» المستخدمين في ارتكاب الواقعة.

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة واستيلائهم على هاتف السائق وحافظة نقوده والسيارة ملكه، وأضافوا بتصرفهم في الهاتف المحمول المستولى عليه بالبيع لدى عميلهم «عامل» مقيم بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة، له معلومات جنائية، وإخفائهم السيارة المستولى عليها لدى أحد أقارب أحد المتهمين بمحافظة الفيوم.

تم بإرشادهم ضبط الأخير وبحوزته الهاتف المحمول المستولى عليه، كما تم ضبط السيارة المستولى عليها بمكان إخفائها، وبإستدعاء المجني عليه تعرف على المتهمين والمسروقات واتهمهم بسرقته بالإكراه.