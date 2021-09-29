أخبار عاجلة

بيان صادر عن الديوان الملكي الهاشمي بشأن “وثائق باندورا” -
"مكان المستثمر" تطرح 15 عقارًا بمساحة 41 ألف م2 شمال الرياض -
ناشرون: قطاع النشر جاهز للذكاء الاصطناعي.. ولن يستغني عن البشر -
السعودية تسجل 42 حالة إصابة و 3 وفيات جديدة بفيروس كورونا -
الجيش اللبناني يعلن ضبط 28 طنا من مادة نيترات الأمونيوم القابلة للانفجار -
شيخ الأزهر يشارك في إطلاق ميثاق قادة الأديان بشأن التعليم (صور) -
استعدادًا للعام الدراسي الجديد.. نائب بنها يتفقد المدن الجامعية -
مسؤول روسي: سيارات الأجرة دون سائق قد تظهر قريبًا في موسكو -
بمناسبة مرور 75 عام على اليوبيل الماسي لمجلس الدولة.. إصدار عملات تذكارية فضية -
استكمال رصف عدة شوارع بالعمرانية (صور) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

ضبط 3 متهمين بسرقة سيارة ومتعلقات قائدها بالإكراه في القاهرة

Print
ضبط 3 متهمين بسرقة سيارة ومتعلقات قائدها بالإكراه في القاهرة ضبط 3 متهمين بسرقة سيارة ومتعلقات قائدها بالإكراه في القاهرة

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكنت أجهزة الأمن، اليوم الأربعاء، من ضبط 3 متهمين بسرقة سيارة ومتعلقات قائدها بالإكراه، في القاهرة.

تلقى قسم شرطة الزيتون بمديرية أمن القاهرة بلاغًا من سائق بإحدى شركات نقل الركاب، بأنه ورد إليه اتصال هاتفي عبر التطبيق الخاص بالشركة عمله لتوصيل أحد العملاء وعقب وصوله لأحد الشوارع بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول استقل صحبته أحد الأشخاص وطلب منه توصيله إلى شارع آخر بذات دائرة القسم، وفور وصولهما طلب منه الأخير الانتظار بمحل الواقعة لاستقلال آخران صحبته وقدم له مشروب عصير إلا أنه ارتاب في أمره ورفض احتسائه، وأثناء ذلك فوجئ بحضور آخرين قام أحدهما بافتعال مشاجرة معه والتعدي عليه دون حدوث ثمة إصابات وأجبروه على الترجل من السيارة واستولوا على بعض متعلقاته الشخصية والسيارة ملكه بالإكراه.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال فحص كاميرات المراقبة بالمنطقة محل الواقعة والاستعانة بالتقنيات الحديثة تم التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة 3 أشخاص لهم معلومات جنائية.

بتقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبطهم بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القليوبية، وبحوزتهم مبلغ مالي وفرد خرطوش وطلقة وسلاح أبيض «مطواة» المستخدمين في ارتكاب الواقعة.

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة واستيلائهم على هاتف السائق وحافظة نقوده والسيارة ملكه، وأضافوا بتصرفهم في الهاتف المحمول المستولى عليه بالبيع لدى عميلهم «عامل» مقيم بدائرة قسم شرطة الجديدة، له معلومات جنائية، وإخفائهم السيارة المستولى عليها لدى أحد أقارب أحد المتهمين بمحافظة الفيوم.

تم بإرشادهم ضبط الأخير وبحوزته الهاتف المحمول المستولى عليه، كما تم ضبط السيارة المستولى عليها بمكان إخفائها، وبإستدعاء المجني عليه تعرف على المتهمين والمسروقات واتهمهم بسرقته بالإكراه.

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مجلس المصرى يحيل أحمد رفعت إلى الشئون القانونية

مجلس المصرى يحيل أحمد رفعت إلى الشئون القانونية

رابط نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2021 من خلال بوابة الحكومة المصرية

رابط نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2021 من خلال بوابة الحكومة المصرية

«المصرية الصينية» تنهي استعداداتها لاستقبال العام الدراسي الجديد

«المصرية الصينية» تنهي استعداداتها لاستقبال العام الدراسي الجديد

«المصري الديمقراطي» : تشكيل «القومي لحقوق الانسان» يتوافق مع الإستراتيجية الوطنية

«المصري الديمقراطي» : تشكيل «القومي لحقوق الانسان» يتوافق مع الإستراتيجية الوطنية