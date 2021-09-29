تكريم الفنانة لبنى عبدالعزيز في معرض للفنان فريد فاضل بدار الأوبرا

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تحت رعاية الفنانة الدكتورة إيناس عبدالدايم وزير الثقافة، يفتتح الدكتور مجدى صابر رئيس دار الأوبرا معرض الرسم والتصوير الزيتي للفنان فريد فاضل بمناسبة الأحتفال بعيد ميلاد الأوبرا ال٣٣ واليوبيل الذهبى للفنان وذلك في السادسه مساء السبت ٢ أكتوبر والذى يستمر حتي الثلاثاء ١٢ أكتوبر بقاعة صلاح طاهر للفنون التشكيلية بدار الأوبرا تحت عنوان «روح الزمن الجميل».

ويضم المعرض حوالى ٥٠ لوحة زيتيه وباستيل تعود بنا للزمن الجميل بكل ما يحمله من جمال ومشاعر رقيقة وقيم سامية ومنها بورتريهات لنجوم السينما المصرية منهم فاتن حمامه، شاديه، زبيده ثروت وعمر الشريف بالاضافة لبعض اللوحات تمثل روائع فن الباليه الكلاسيكى مثل جيزيل وروميو وجولييت.

كما يضم المعرض لوحات تعبر عن بساطة وجمال الحياة في الريف والمدن الساحليه لقناعته ان الزمن الجميل لايقتصر على طبقة اجتماعيه بعينها منها لوحة لقمة العيش، دعابة في النوبه،في مراع خضر بالاضافة إلى لوحات الصيد في الاسكندريه عروس البحر المتوسط ومنظر من جزيرة سهيل كما يضم المعرض مجموعه من الرسوم بخامة الفحم تعود بنا لزمن الابيض والاسود.

كما يكرم الفنان فريد فاضل خلال الافتتاح الفنانة الكبيرة لبنى عبدالعزيز التي أبدع لها بورتريه فرعونى كبير مستوحى من دور هاميس في فيلم عروس النيل.