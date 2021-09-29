مؤتمر بـ«القومي للبحوث»: صحة الحيوان أحد الركائز الأساسية للأمن الصحي العالمي

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أعلنت نقابة الأطباء البيطريين، تفاصيل مشاركة الدكتور خالد سليم، النقيب العام، بفعاليات افتتاح المؤتمر التاسع للشعبة البيطرية بالمركز القومي للبحوث، تحت عنوان «صحة الحيوان من أجل الأمن الصحي العالمي»، وذلك بحضور الدكتور محمود هاشم، رئيس المركز القومي للبحوث، والدكتور ممتاز شاهين، مدير معهد صحة الحيوان، نائبا عن وزير الزراعة، والدكتور عبدالحكيم محمود، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، والدكتورة منى سعيد، رئيس المؤتمر، ورئيس الشعبة البحوث البيطرية بالمركز القومي للبحوث.

وأكد «سليم»، أن صحة الحيوان تعد أحد الركائز الأساسية للأمن الصحي العالمي، والتي تعتمد على تفعيل الدور الوقائي للطب البيطري المانع لوجود أمراض، وانتقالها من الحيوان للإنسان، خاصة في ظل جائحات متعاقبة شهدها العالم والتي كان أخرها فيروس كورونا المستجد، كوفيد 19، مشيرا إلى أن ذلك يعكس أهمية الدور المحوري، والقوى للبحث العلمي في فروع الطب البيطري التي تقاوم وجود وبائيات على المستوى العالمي، نظرا لما تحصده هذه الوبائيات من خسائر في الأرواح، وخسائر تؤثر على اقتصاديات الدول.

وشدد نقيب الأطباء البيطريين، على أن ذلك يؤكد أهمية مهنة الطب البيطري كأساس لحماية صحة الإنسان والحيوان على حد سواء، كما أشاد النقيب بجهود الأطباء البيطريين في الشعبة البيطرية بالمركز القومي للبحوث بما يبذلونه من جهود بحثية وقوافل بيطرية ومشاركة مجتمعية في ظل كيان عملاق هو المركز القومي للبحوث.