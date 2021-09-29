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نيمار يداعب ميسي بصورة ساخرة بعد مباراة باريس سان جيرمان ضد مانشستر سيتي

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نيمار يداعب ميسي بصورة ساخرة بعد مباراة باريس سان جيرمان ضد مانشستر سيتي نيمار يداعب ميسي بصورة ساخرة بعد مباراة باريس سان جيرمان ضد مانشستر سيتي

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داعب البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان زميله ليونيل ميسي بنشر صورة طريفة على حسابه في موقع «إنستجرام»، وذلك عقب نهاية مباراة فريقهما ضد مانشستر سيتي، في دوري أبطال أوروبا 2021-2022.

حيث شهدت الدقائق الأخيرة من اللقاء الذي انتهى بفوز باريس سان جيرمان بهدفين دون رد، لقطة طريفة للنجم ميسي، حيث افترش «البرغوث» الأرض خلف الحائط البشري لفريقه، ليحول دون إمكانية تسديد محرز لكرة أرضية من رياض محرز لاعب مانشستر سيتي قد تباغت الحارس الباريسي وتشكل خطرا على مرماه.

ونشر نيمار هذه اللقطة، وأرفقها بوجوه ضاحكة وكتب مازحا: «ماذا تفعل هناك؟»، في إشارة إلى عدم اعتياد ميسي التواجد في مثل هذه المواقف.

وكان ميسي قد أحرز الهدف الثاني لفريقه في شباك مانشستر سيتي، حيث افتتح سجله التهديفي مع سان جيرمان في رابع مباراة يخوضها مع النادي الباريسي منذ انضمامه من برشلونة.

وبعد هذا الفوز، رفع سان جيرمان رصيده إلى أربع نقاط في صدارة المجموعة الأولى متساويا مع كلوب بروج البلجيكي الذي فاز على لايبزيج الألماني 2-1 أمس الثلاثاء أيضا، فيما يحتل «السيتي» المركز الثالث بثلاث نقاط، ويتذيل لايبزيج الترتيب بدون رصيد من النقاط.

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