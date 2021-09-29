حملة أمنية مكبرة تستهدف حائزي الأسلحة النارية بـ«القوصية» في أسيوط

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وجهت أجهزة الأمن، اليوم الأربعاء، حملة أمنية مكبرة استهدفت ضبط حائزي الأسلحة النارية غير المرخصة بدائرة مركز شرطة القوصية بمحافظة أسيوط.

أكدت تحريات الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع قطاعات الأمن الوطني والأمن العام والأمن المركزي، بالاشتراك مع مديرية أمن أسيوط، نشاط 4 عناصر إجرامية، لأحدهم معلومات جنائية، مقيمين بدائرة مركز شرطة القوصية، بالاتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.

بتقنين الإجراءات تم استهدافهم وضبط أحدهم وبحوزته بندقية خرطوش وعدد من الطلقات النارية، فيما ضبط بمسكن الثاني بندقية خرطوش وفرد خرطوش وعدد من الطلقات النارية، وبمسكن الثالث بندقية آلية وفرد خرطوش وعدد من الطلقات النارية، وبمسكن الرابع فرد خرطوش وعدد من الطلقات.

تحررت المحاضر اللازمة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق، وتكثف قوات الأمن جهودها لضبط باقي المتهمين.