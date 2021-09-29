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بطلب من جبهة البوليساريو.. الاتحاد الأوروبي يلغي اتفاقيتين تجاريتين مع المغرب

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بطلب من جبهة البوليساريو.. الاتحاد الأوروبي يلغي اتفاقيتين تجاريتين مع المغرب بطلب من جبهة البوليساريو.. الاتحاد الأوروبي يلغي اتفاقيتين تجاريتين مع المغرب
تشملان منتجات قادمة من الصحراء الغربية المتنازع عليها

بطلب من جبهة البوليساريو.. الاتحاد الأوروبي يلغي اتفاقيتين تجاريتين مع المغرب

ألغت محكمة العدل الأوروبية، اليوم "الأربعاء"، العمل باتفاقيتين تجاريتين بين الاتحاد والمغرب، على أساس أنهما تشملان منتجات قادمة من الصحراء الغربية المتنازع عليها بين المغرب وجبهة البوليساريو.

وفي تصريح مشترك صدر باسم وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، والممثل السامي للاتحاد الأوروبي المكلف بالسياسة الخارجية جوزيف بوريل، قال الطرفان: "سنظل على أتمّ الاستعداد من أجل مواصلة التعاون في مناخ من الهدوء والالتزام لتوطيد الشراكة الأوروبية - المغربية".

وأوضحا أنهما سيتخذان الإجراءات الضرورية من أجل تأمين الإطار القانوني الذي يضمن استمرارية واستقرار العلاقات بين الطرفين؛ وفقًا لـ"فرانس 24".

وتضمن نص الحكم، الذي جاء بناء على دعوى تقدمت بها جبهة بوليساريو، على "إلغاء قرارات مجلس الاتحاد الأوروبي المتعلقة باتفاقيتين مبرمتين مع المغرب حول المنتجات المغربية من جهة، والصيد البحري من جهة ثانية".

وبيّنت المحكمة أن هذا القرار لن يدخل حيز النفاذ إلا في غضون شهرين.

والاتحاد الأوروبي هو الشريك التجاري الأول للمغرب، وأكبر مستثمر أجنبي في المملكة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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