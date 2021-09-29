«بيطريين المنوفية» تكرم المتفوقين من أبناء الأطباء في الشهادات العامة

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نظمت نقابة أطباء بيطريين المنوفية الفرعية، برئاسة الدكتور محروس ابو فاطمة، حفل تكريم للأطباء البيطريين الحاصلين على درجتي الماجستير، والدكتوراه، وكذلك تكريم المتفوقين في الشهادات العامة من أبناء الأطباء البيطريين وذلك بمقر مبنى اتحاد نقابات المهن الطبية بشبين الكوم، بحضور أعضاء النقابة العامة هم الدكتور محمد سيف، عضو مجلس النقابة العامة، والدكتور أشرف قاسم، والدكتور محمد مبروك، عضوا قطاع وسط الدلتا بالنقابة العامة.

وأثنى الدكتور محمد سيف، في كلمته التي ألقاها بالنيابة عن الدكتور خالد سليم، النقيب العام، على نشاط النقابة الفرعية في إقامة تكريم المتفوقين، مثمنا جهود أولياء الأمور الحريصين على تفوق أبناءهم، متمنيًا لهم مزيد من التفوق والرقي العلمي، موضحا ما تقوم به النقابة العامة وسياستها في عدد من الملفات المهنية مثل سلامة الغذاء، والتشريعات المهنية، والسعي في ملف التعيينات، وارتباط ذلك بانشاء الوحدات الجديدة ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتنمية الريف المصري «حياة كريمة».

وعلى هامش الاحتفالية عقد أعضاء النقابة العامة اجتماعات نقابية مع الزملاء مجلس نقابة المنوفية، لبحث عدد من الموضوعات وطلبات النقابة الفرعية، ومتابعة تنفيذ عقود الإشراف على المزارع، والاتفاق مع النقابة الفرعية، ومديرية الطب البيطري، والجامعة، على عقد قوافل بيطرية تنظمها النقابة العامة بالقرى المستهدفة بمبادرة حياة كريمة، والاتفاق على تنظيم لقاء مع نواب البرلمان بالمنوفية، وعدد من المسؤولين التنفيذين، وأساتذة الجامعات بالمنوفية، بما يساهم ويخدم تنفيذ سياسات النقابة في عدد من الملفات المهنية.