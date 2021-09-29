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يستعد عملاء Amazon.eg في مصر للاستفادة من آلاف العروض المتاحة هذا الشهر من خلال النسخة الأولى لفعالية عروض «أسبوع السعادة» من أمازون، والتي تضم مجموعة من عروض التوفير المذهلة التي تصل إلى 60%، اعتباراً من تاريخ 3 أكتوبر. وسيحظى عملاء موقع أمازون مصر بمجموعة كبيرة من العروض التي تطال العديد من منتجات العلامات التجارية المحلية والعالمية، وتضم أكثر من 30 فئة، بما في ذلك الأجهزة الإلكترونية، وأجهزة المنزل والمطبخ، ومنتجات البقالة، والأزياء والموضة، والهواتف المحمولة، ومستلزمات الجمال، والساعات، وغيرها. ويمكن للمتسوقين الحصول على طلباتهم ضمن عروض «أسبوع السعادة» في غضون أيام، مع توافر خيارات التوصيل في نفس اليوم أو في اليوم التالي على المنتجات المؤهلة عبر موقع Amazon.eg.

وبهذه المناسبة، قال عمر الصاحي، مدير عام أمازون مصر: «إن كل ما نسعى إليه في أمازون هو إسعاد عملائنا، وهذا ما يجعلنا متحمسون للغاية للإعلان عن عروض فعالية»أسبوع السعادة«التي تُعَد أول فعالية تخفيضات لنا على أمازون بعد إطلاق موقعنا الجديد Amazon.eg الشهر الماضي، ما يمنح عملاء أمازون مصر فرصة الاستمتاع بعروض توفير جذابة على المنتجات من مختلف الفئات. إن هذه هي مجرد البداية، إذ نتطلع إلى العمل المستمر جنباً إلى جنب مع شركائنا المحليين لإضافة القيمة المرجوة لعملائنا داخل مصر وتقديم عروض توفير حصرية لهم، إلى جانب إتاحة مجموعة واسعة من المنتجات مع طرق سداد سهلة، وخيارات توصيل سريعة وموثوقة».

عروض فعالية «أسبوع السعادة» على موقع Amazon.eg

توفر عروض «أسبوع السعادة» في مصر خصومات مميزة على أكثر من 30 فئة من المنتجات وعلى أبرز العلامات التجارية، بما في ذلك «ميبيلين»، و«نسكافيه»، و«ريبوك»، و«أديداس»، و«سكيتشرز». وفيما يلي لمحة عن بعض أفضل العروض التي يمكن أن يتوقعها العملاء.

الأجهزة الإلكترونية:

• خصم حتى 23% على هاتف «سامسونج جالاكسي» فئة A

• خصم حتى 17% على سماعات «أنكر» اللاسلكية «ساوندكور لايف Q30» التي تعمل بالبلوتوث مع خاصية إلغاء الضوضاء النشط

• خصم حتى 35% على الكمبيوتر المحمول «أتش بي» 255 G7

الأزياء والموضة:

• خصم حتى 40% على ملابس «موباكو» الرجالية

• خصم حتى 28% على ملابس «أوف كليف» الرجالية

• خصم حتى 20% على الأحذية الرجالية والنسائية من «سكيتشرز» و«أديداس»

مستلزمات الجمال:

• خصم حتى 49% على العطر النسائي «أو دو بارفان إنتنس بلوم أمبروسيا دي فيوري» من «غوتشي»

• خصم حتى 42% على العطر النسائي «أو دو تواليت جان بول جوتييه كلاسيك كريسمس كولكتور»

• خصم حتى 28% على العطر النسائي «أو دي بارفان نارسيسو رودريغيز مسك نوار»

الساعات:

• خصم حتى 27% على ساعة «كاسيو» الرسمية النسائية المصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ

• خصم حتى 25% على ساعات «كاسيو» الرجالية

• خصم حتى 25% على ساعة «تيتان» التناظرية الرجالية

مستلزمات المنزل والمطبخ:

• خصم حتى 21% على ماكينات «ديلونجي» لتحضير القهوة والإسبريسو

• خصم حتى 14% على ثلاجة «توشيبا» نوفروست بتكنولوجيا العاكس

• خصم حتى 13% على ماكينة «نسبريسو إسينزا ميني كبسولز» لتحضير الإسبريسو

منتجات البقالة:

• خصم حتى 46% على مسحوق وجل «أوكسي» لغسيل الملابس

• خصم حتى 25% على عبوة حليب المراعي كامل الدسم

• خصم حتى 12% على أكياس مزيج القهوة سريعة التحضير من «نسكافيه»

تتوافر خيارات السداد النقدي عند الاستلام، أو عبر الإنترنت، أو من خلال بطاقات الائتمان وبطاقات الخصم المباشر. وبإمكان العملاء الاستمتاع بتجربة تسوق أسهل عن طريق تنزيل تطبيق Amazon للتسوق، واختيار «مصر» من قائمة البلدان، للاستفادة من عروض «أسبوع السعادة»، أو بإمكانهم التسوق مباشرة على موقع الإلكتروني Amazon.eg المتاح باللغتين العربية والإنجليزية.