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ما عقوبة حمل بطاقتي رقم قومي ؟.. تفاصيل

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ما عقوبة حمل بطاقتي رقم قومي ؟.. تفاصيل ما عقوبة حمل بطاقتي رقم قومي ؟.. تفاصيل

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ألزم قانون الأحوال المدنية من يبلغ سن السادسة عشرة بأن يستخرج بطاقة تحقيق شخصية «رقم قومي»، وأن تتضمن بطاقة الرقم القومي بيانات صحيحة مثبتة بأوراق رسمية تقدم لمصلحة الأحوال المدنية التابع لها كل مواطن لاستخراجها.

ونصت المادة 54 من قانون الأحوال المدنية على أن «كل من تنتهي بطاقته الشخصية أو تتلف يلزم عليه التوجه إلى السجل المدني التابع له لاستخراج بطاقة جديدة، ولا يجوز لشخص حمل بطاقتي رقم قومي والتعامل ببطاقة صدرت له واحدة أخرى جديدة بدلا منها بأي من الأحوال».

وجرم القانون «التعامل ببطاقتي رقم قومي» حيث نصت المادة سالفة الذكر على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن 200 جنيه»، بل وشدد القانون هذه العقوبة إذا ثبت وقوع ضرر نتيجة هذا الجرم، حيث نص على أنه «إذا ترتب ضرر على حمل مواطن لبطاقتين عوقب الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد على 1000 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين».

المصرى اليوم

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