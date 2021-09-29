بسبب «التخطي الخاطئ».. إصابة 14 عاملًا في انقلاب ميكروباص بالدقهلية

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أصيب 14 عاملا في الدقهلية، اليوم، في حادث انقلاب سيارة ميكروباص كانوا يستقلونها على طريق رافد «جمصة- المنصورة» الدولي، حال توجههم إلى أعمالهم في أحد مصانع المنطقة الصناعية في جمصة الصناعية وتم نقلهم إلى مستشفى بلقاس المركزي لتلقي العلاج اللازم.

تلقى اللواء سيد سلطان مدير أمن الدقهلية إخطارا من اللواء إيهاب عطية مدير مباحث الدقهلية بورود بلاغ لإدارة شرطة النجدة بانقلاب سيارة ميكروباص محملة بالركاب على طريق رافد «جمصة- المنصورة» الدولي، ووجود مصابين بالقرب من قرية دميانة، وأصيب عدد كبير من العمال كانوا يستقلونها حال توجههم للعمل في المنطقة الصناعية بجمصة.

وانتقل ضباط مباحث مركز بلقاس وشرطة المرور وموظفى رئاسة مركز ومدينة بلقاس وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبين إصابة 14 عاملا بكسور وجروح وكدمات وسحجات وتم نقلهم إلى مستشفى بلقاس المركزي لتلقي العلاج اللازم.

وبالفحص تبين انقلاب سيارة ميكروباص رقم «د ط و1425» على طريق جمصة بالقرب من قرية دميانة نتيجة التخطي الخاطئ .

وأكد مصدر طبي أن الإصابات تنوعت ما بين كدمات وجروح وكسور، وتم تقديم كافة الرعاية الطبية لجميع المصابين في استقبال المستشفى واتخاذ جميع الإجراءات الطبية اللازمة لعلاجهم، وجارٍ متابعة بعضهم في المستشفى ووضعهم تحت الرعاية الطبية اللازمة.

وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

انقلاب ميكروباص على طريق المنصورة جمصة

انقلاب ميكروباص على طريق المنصورة جمصة