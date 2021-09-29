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رئيس جامعة قناة السويس يكرّم الدكتور أسامة عنتر عميد كلية الطب السابق

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رئيس جامعة قناة السويس يكرّم الدكتور أسامة عنتر عميد كلية الطب السابق رئيس جامعة قناة السويس يكرّم الدكتور أسامة عنتر عميد كلية الطب السابق

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كرّم الدكتور أحمد زكي رئيس جامعة قناة السويس، خلال ترأسه لمجلس الجامعة والمنعقد صباح اليوم الأربعاء الموافق ٢٩ سبتمبر، الدكتور أسامة عنتر عميد كلية الطب السابق وأهدى له درع الجامعة، موجهًا له الشكر بالنيابة عن مجلس الجامعة لما قدمه لكلياته طوال مدة توليه المسؤولية.

بحضور الدكتورة ماجدة هجرس نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث والدكتور محمد شقيدف نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب والسيدة هدى فرج أمين عام الجامعة والعمداء.

وأشاد زكى بجهود العمداء السابقين في النهوض بالجامعة ومؤكدا أن كل عميد يضع لبنة في كليته ويساهم في الارتقاء بها وسيشهد تاريخ كل كلية لما صنعه كل عمدائها السابقين، متمنيا للدكتور أسامة عنتر دوام الصحة والعطاء، داعيا عمداء الكليات الحاليين للاقتداء بعمدائهم السابقين في تفانيهم في العمل للنهوض بالجامعة، مؤكدا أنهم قدوة حسنة يحتذى بها الأجيال الصاعدة.

وأوضح زكى أن الجامعة تقدر العلماء، وأن التكريم بمثابة لفتة طيبة تجاه الأساتذة الأجلاء الذين قدموا للجامعة الكثير.

المصرى اليوم

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