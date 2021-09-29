أخبار عاجلة

بيان صادر عن الديوان الملكي الهاشمي بشأن “وثائق باندورا” -
"مكان المستثمر" تطرح 15 عقارًا بمساحة 41 ألف م2 شمال الرياض -
ناشرون: قطاع النشر جاهز للذكاء الاصطناعي.. ولن يستغني عن البشر -
السعودية تسجل 42 حالة إصابة و 3 وفيات جديدة بفيروس كورونا -
الجيش اللبناني يعلن ضبط 28 طنا من مادة نيترات الأمونيوم القابلة للانفجار -
شيخ الأزهر يشارك في إطلاق ميثاق قادة الأديان بشأن التعليم (صور) -
استعدادًا للعام الدراسي الجديد.. نائب بنها يتفقد المدن الجامعية -
مسؤول روسي: سيارات الأجرة دون سائق قد تظهر قريبًا في موسكو -
بمناسبة مرور 75 عام على اليوبيل الماسي لمجلس الدولة.. إصدار عملات تذكارية فضية -
استكمال رصف عدة شوارع بالعمرانية (صور) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

السجن 10 سنوات لموظف هدد طفلة وابتزها بصور خادشة عبر «واتس آب» بالشرقية

Print
السجن 10 سنوات لموظف هدد طفلة وابتزها بصور خادشة عبر «واتس آب» بالشرقية السجن 10 سنوات لموظف هدد طفلة وابتزها بصور خادشة عبر «واتس آب» بالشرقية

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قضت محكمة جنايات الزقازيق، برئاسة المستشار سامي بيومى، وعضوية المستشارين حمدي طلبة، وحسين عمار، وأمانة سر تامر عبدالعظيم، بمعاقبة مشرف إنتاج بإحدى الشركات الخاصة، بالسجن 10 سنوات، لتهديده وابتزازه طفلة عمرها 12 عاما من خلال تطبيق واتس آب.

تعود أحداث القضية للعام الجاري، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، بلاغا من ولي أمر طفلة عمرها 12 عاما، ومقيم بدائرة مركز بلبيس، يتهم فيه «م. ع» مشرف إنتاج 41 عاما مقيم بإحدى قرى مركز أبوكبير، بتهديد ابنته وابتزازها ماديا.

وتبين قيام المتهم بالتقاط صور خادشة للطفلة أثناء حديثها معه عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ومطالبتها بإقامة علاقة محرمة، وتهديدها بتلك الصور وابتزازها فيما بعد.

توصلت تحريات مباحث تكنولوجيا المعلومات إلى صحة الواقعة، وقيام المتهم بتهديد الطفلة من خلال تطبيق واتس آب مستغلا حداثة سنها والتقط لها صورا خادشة .

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة أحالته إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
السعودية تسجل 42 حالة إصابة و 3 وفيات جديدة بفيروس كورونا

السعودية تسجل 42 حالة إصابة و 3 وفيات جديدة بفيروس كورونا

الجيش اللبناني يعلن ضبط 28 طنا من مادة نيترات الأمونيوم القابلة للانفجار

الجيش اللبناني يعلن ضبط 28 طنا من مادة نيترات الأمونيوم القابلة للانفجار

شيخ الأزهر يشارك في إطلاق ميثاق قادة الأديان بشأن التعليم (صور)

شيخ الأزهر يشارك في إطلاق ميثاق قادة الأديان بشأن التعليم (صور)

استعدادًا للعام الدراسي الجديد.. نائب بنها يتفقد المدن الجامعية

استعدادًا للعام الدراسي الجديد.. نائب بنها يتفقد المدن الجامعية