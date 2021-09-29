السجن 10 سنوات لموظف هدد طفلة وابتزها بصور خادشة عبر «واتس آب» بالشرقية

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قضت محكمة جنايات الزقازيق، برئاسة المستشار سامي بيومى، وعضوية المستشارين حمدي طلبة، وحسين عمار، وأمانة سر تامر عبدالعظيم، بمعاقبة مشرف إنتاج بإحدى الشركات الخاصة، بالسجن 10 سنوات، لتهديده وابتزازه طفلة عمرها 12 عاما من خلال تطبيق واتس آب.

تعود أحداث القضية للعام الجاري، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، بلاغا من ولي أمر طفلة عمرها 12 عاما، ومقيم بدائرة مركز بلبيس، يتهم فيه «م. ع» مشرف إنتاج 41 عاما مقيم بإحدى قرى مركز أبوكبير، بتهديد ابنته وابتزازها ماديا.

وتبين قيام المتهم بالتقاط صور خادشة للطفلة أثناء حديثها معه عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ومطالبتها بإقامة علاقة محرمة، وتهديدها بتلك الصور وابتزازها فيما بعد.

توصلت تحريات مباحث تكنولوجيا المعلومات إلى صحة الواقعة، وقيام المتهم بتهديد الطفلة من خلال تطبيق واتس آب مستغلا حداثة سنها والتقط لها صورا خادشة .

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة أحالته إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم.