«لا يمكن تطبيقه على جينفير لوبيز».. أول تعليق من مصطفى قمر على قرار هاني شاكر

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منذ أيام قليلة، احتفل الفنان مصطفى قمر بانتهاء أول موسم لإذاعته «قمر إف إم» من داخل مقر الأكاديمية الخاصة به «قمر أكاديمي».

وحرص «قمر» على تكريم فريق المذيعين بنفسه، والذي كان من بينهم: المذيعة سلمى أيمن، والمذيعة شاهندا بهاء، والمطربة نور حبيب، والمذيع وليد الزرقاني، وغيرهم، كما حرص فريق العمل بالأكاديمية في تلك الأجواء السعيدة الاحتفال بعيد ميلاده الذي كان في يوم ٢٢ من الشهر الجاري.

وحرصت بعض القنوات الفضائية والمواقع الإلكترونية على تغطية هذا الحدث، وأثناء تواجد «المصري اليوم» هناك، تم توجيه سؤال لـ«قمر» عن رأيه بالقرار الذي أصدرته نقابة المهن الموسيقية بمنع استعانة الفنانين «بفلاشة» في أي حفل غنائي لهم، وأن يكون مصاحب لفرقة موسيقية لا تقل عن ٨ عازفين.

فكان جوابه أنه يرى أن هذا القرار نابعا من حرص النقابة على عدم اختفاء الموسيقين من المجال، حتى لا يأتي وقت ويتم الاستغناء عنهم تماما والاكتفاء فقط بتلك المقاطع المسجلة، وأيضا هو خطوة إيجابية للكشف عن الهوية الحقيقية لصوت المطرب.

لكنه أوضح أن هناك مطربين ذات أسماء مشهورة عالميًا لا تستغني عن تلك المقاطع الموسيقية المسجلة ولكن بالتنسيق مع العازفين، لذا في ظل هذا القرار لا نستطيع أن نمنع هؤلاء النجوم في حال إذا أُقيم لهم حفل بمصر، فمثلا هل نستطيع أن نطبق هذا القرار على حفل لـ«جينفير لوبيز»؟

لذا فهو يعتقد أن هذا القرار سيتم تطويره فيما بعد ليشمل وجود العازفين مع «tracks» المقاطع الموسيقية المسجلة في الحفل.

مشيرا أنه في نفس الوقت يدعم أي قرار تتخذه النقابة برئاسة «هاني شاكر»، فهو مؤمن بأنه يعمل للارتقاء بالفن المصري والذوق العام، وأن نقابة المهن الموسيقية أولا وأخيرا هي سند لكل الموسيقين.

جدير بالذكر أن هذا القرار الذي أصدرته نقابة المهن الموسيقية جاء على إثر الأزمة الأخيرة بين مطربي المهرجانات حسن شاكوش ورضا البحراوي، لما بدر منهما من تنمر وتبادل ألفاظ غير لائقة أمام الجمهور، كما أوقفت النقابة الأول عن الغناء لأجل غير مسمى مع استمرار وقف البحراوي شهر آخر، على أن يحق له العودة للغناء بعد انتهاء مدة الإيقاف.