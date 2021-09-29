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السعودية تسجل 42 حالة إصابة و 3 وفيات جديدة بفيروس كورونا
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الثلاثاء 05 أكتوبر 2021 04:30 مساءً
الجيش اللبناني يعلن ضبط 28 طنا من مادة نيترات الأمونيوم القابلة للانفجار
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الثلاثاء 05 أكتوبر 2021 04:30 مساءً
شيخ الأزهر يشارك في إطلاق ميثاق قادة الأديان بشأن التعليم (صور)
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الثلاثاء 05 أكتوبر 2021 04:30 مساءً
استعدادًا للعام الدراسي الجديد.. نائب بنها يتفقد المدن الجامعية
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الثلاثاء 05 أكتوبر 2021 04:30 مساءً
مسؤول روسي: سيارات الأجرة دون سائق قد تظهر قريبًا في موسكو
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الثلاثاء 05 أكتوبر 2021 04:30 مساءً
بمناسبة مرور 75 عام على اليوبيل الماسي لمجلس الدولة.. إصدار عملات تذكارية فضية
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الثلاثاء 05 أكتوبر 2021 04:30 مساءً
استكمال رصف عدة شوارع بالعمرانية (صور)
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الثلاثاء 05 أكتوبر 2021 04:30 مساءً
التعليم: لا نية لتأجيل الدراسة أو تقليل أيام الحضور للطلاب
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الثلاثاء 05 أكتوبر 2021 04:29 مساءً
تعرف على مواعيد عمل البورصة عقب الاحتفال بعيد القوات المسلحة
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الثلاثاء 05 أكتوبر 2021 04:29 مساءً
«المشاط»: دعم رواد الأعمال والمبتكرين من خلال الشراكات الدولية والتمويلات المتاحة
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الثلاثاء 05 أكتوبر 2021 04:29 مساءً
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تغطية خاصة لمعرض أكسبو 2020 على CNN بالعربية
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cnn arabic
الأربعاء 29 سبتمبر 2021 03:27 مساءً
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